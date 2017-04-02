Kenyalı atlet 4 dünya rekoru kırdı

Kenyalı sporcu Jepkosgei, Prag’da düzenlenen kadınlar yarı maratonunda 4 dünya rekoruna imza attı.
Kenyalı sporcu Joyciline Jepkosgei, Prag’da düzenlenen kadınlar yarı maratonunda 4 dünya rekoru kırdı.
Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen kadınlar yarı maraton yarışında 23 yaşındaki Kenyalı atlet Jepkosgei, 1 saat 4 dakika 52 saniyelik performansıyla vatandaşı Peres Jepchirchir’e ait dünya rekorunu 14 saniye geliştirdi.
Jepkosgei ayrıca, sırasıyla 30.05’le 10 kilometre, 45.37’yle 15 kilometre, 1.01.25’le de 20 kilometre dünya rekorlarını kırmayı başardı.
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