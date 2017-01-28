Müzecilik bir süredir kabuk değiştiriyor.

Müzeler, artık eser toplayıp, sergileyen kurum değiller.

20.yüzyılın modernleşme kaygısı ile toplumsallaştılar.

Kültürel aktarımların yaşandığı mekan güdüsü öne çıktı.

Müze objelerinin de, toplum yararına kullanım süreci başladı.

Bu noktadaki kentleşme sancısı, müzeleri de değişime iteledi.

Kent kültürü, bir anlamda müzeleri de dönüştürdü.

Bu dönüşümde, kent kimliği öne çıkıyor.

Ardından da sosyo-kültürel yaşam müze ruhuna yerleşti.

Kentli bilinci ile harekete geçen bir müze anlayışı artık hakim.

Bu anlayış, ortak yaşama da katkı sağlamakta.

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Kent müzeciliği kentleşme kaygıları arttıkça önem kazanmış bir alan.

Büyüme hızı, sorun artışı ve nüfus kozmopolitikliği de paralel.

Kent müzeciliği geleneksel müzeciliğe göre az maliyetli.

Bununla birlikte, kentlilik bilincine katkı koyuyor.

Kentlilik bilincine paralel, ortak yaşam kültürüne katkı sağlıyor.

Ayni zamanda, kent mirasını koruma amacı da taşıyor.

Ziyaret edilen mekan dışında yeni görevler üstleniyor.

Kentlinin, sorun tartıştığı foruma dönüşüyor.

Nihayetinde de yaşam alanı halinde hayat buluyorlar.

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Kent müzeleri, kent gelişimine de katkı sağlarlar.

Bu hususta özellikle Avrupa kent müzeciliği lider.

Atina, Köln ve Londra Kent Müzeleri bunu başarmış.

Etkin faaliyetlerle, toplum müzelere yönlendiriliyor.

Kent tarihi, teknolojik destekle görselleştiriliyor.

Şehir geçmişi, modern yöntemlerle bugüne taşınıyor.

Ve bu yöntemlerle, geçmiş günümüz ile buluşuyor.

Böyle bir buluşma da ortak kültür oluşumunu sağlıyor.

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KKTC, hızlı büyüyen ve plansız kentleşen bir ülke.

Artık, sakinlerin tanışık olmadığı bir yaşam tarzı var.

Yaşam yabancılaştıkça, kentsel aidiyet de köreliyor.

Yerel yönetimler ise sorunlar altında kıvranıyor.

Bütün enerji varolan sorunların çözümüne harcanıyor.

Tek yönlü enerji harcaması da, yerel yönetim ve toplum bağını zayıflatıyor.

Oysa ki, demokrasi perspektifinin geniş bir alanı yerel yönetimler.

Bu merhalede, olması gereken, kente sahip çıkmaktır.

Ve bunu kentli ile birlikte, kent bilinci çerçevesinde başarmaktır.

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Ülkemizdeki müzelerden sorumlu otorite “yan gel yat” modunda.

Müzecilik adına çivi çakılmadığından kaale almıyorum.

Buna karşın, yerel yönetimler artık modernleşmek zorunda.

Modernleşme de sosyal ve kültürel hizmet içermeli.

Bu noktada kent müzeleri, modern hizmette hedef ulaştırıcı.

Kent müzeleri ile kent bilinci ve ortak kent kültürü elde edilebilir.

Kente kimlik kazandırırken, kültür ve turizm hizmeti yaratılabilir.

Bir saat uzaktaki Bursa Kent Müzesi’ne merak edenler uğramalı.

Ne yapmışlar, neler etmişler bir görmeli.

Kente sahip çıkarken, yıllık 600 bin ziyaretçiye nasıl ulaşılmış?

Kentini çok seven başkanlara(varsa) hodri meydan.