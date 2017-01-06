06 Ocak 2017

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Kendall Jenner dövmelendi!

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Kendall Jenner dövmelendi!
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Victoria’s Secret’ın genç meleği Kendall Jenner’in, V Magazine Dergisi kapağındaki kalça dövmesi çok konuşuldu.

Kendall Jenner, V Magazine Dergisi için dövmelendi. 21 yaşındaki Jenner, Mario Testino’ya poz verdi.

kendallkapak

Çekim için üzerine omuzları açık bir bluz giydirilen genç modelin, bluzunun altına ise siyah bir iç çamaşırı seçildi. Fotoğrafta Jenner’ın gözlerine ‘smokey eyes’ denen ‘buğulu göz makyajı’ yapıldığı görülüyor.

Kapağın konusu ise, her genç kızın hayatında yaptığı seçimleri, asiliği ve isyankarlığı yansıtıyor. Bunun için de dövme örneklemesinden yola çıkılıyor.

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Havadis Gazetesi

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