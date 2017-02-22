Kemal Sunal filmlerini aratmadılar

Kumayalı’da atıl durumdaki eşyaların arasında çanta dolusu altın bulan Ali Karakuş ve Mürsel Aslan altınları kimin saklayacağına karar veremeyince polislik oldu. Polis Karakuş ve Aslan’ın yanında altınları saklayan ve satmak için yardımcı olan Rasim Çebi ile Celaleddin Çağlayan’ı tutukladı

Nadire BAHADİ

Kumyalı’da Ali Karakuş ve Mürsel Aslan ismindeki 2 kafadar köyde atıl vaziyetteki eşyaların arasında çanta dolusu altın buldu, Karakuş ve Aslan altınları polise götürmek yerine satıp paraya çevirmek isteyince macera poliste son buldu.

Şubat ayında kapalı durumdaki “Pelikan Restoran” isimli iş yerinin avlusunda 20 parça ziynet eşyası bularak çalan Ali Karakuş ve Mürsel Aslan altınları kimin saklayacağı yönünde anlaşmaya varamayınca altınları saklamak için Karakuş’un arkadaşı Celaleddin Çağlayan aldı.

Zanlı Karakuş’tan habersiz Celalettin Çağlayan’dan altınların yerini öğrenen Mürsel Aslan, gizlendiği yerde altınları değil de boş çantayı bulunca Ali Karakuş’tan hesap sordu.

Çantanın boş çıkması ile çalıntı altınları Mürsel Aslan’ın çaldığından şüphelenen Ali Karakuş ise polise giderek Aslan’ın altınları çalmasından şikayetçi oldu.

Garip olay karşısında soruşturma başlatan polis Karakuş ve Aslan’ın yanında altınları saklayan ve satmak için yardımcı olan Rasim Çebi ile Celaleddin Çağlayan’ı tutukladı. Dün mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhinde 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Altınları fotoğraflayıp kağıda bastılar

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ahmet Köse mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Ali Karakuş ile Mürsel Aslan Şubat ayında Kumyalı’da Meryem Garib’e ait olan çanta dolusu altınları sokakta atılı koltuk döşemesi altında bularak çaldı. Karakuş ve Aslan’ın altınları inceledikten sonra satıp paraya çevirmeye karar verdiklerini ifade eden Köse, altınları satmakta yardımcı olabilecek Rasim Çebi’den yardım istediklerini açıkladı. Köse, zanlı Çebi’nin ise ziynet eşyalarını tek tek fotoğraflayarak A4 kağıdına çıkardığını açıkladı.

Birbirlerine güvenmediler

Köse, zanlı Karakuş ile Aslan’ın altınları kimin saklayacağı konusunda anlaşamadıklarını belirterek, zanlıların altınları olaydan bir gün sonra zanlı Karakuş’u ziyarete gelen Celaleddin Çağlayan’a verip saklamasını istediklerini kaydetti.

Köse zanlı Çağlayan’ın ise ziynet eşyalarını çanta ile birlikte zanlı Karakuş’un evinin avlusuna sakladığını açıkladı.

Çanta boş çıktı

Altınların saklanmasından 3 gün sonra zanlı Mürsel Aslan’ın Çağlayan’ı arayarak altınların yerini sorduğunu söyleyen Köse, zanlı Çağlayan’ın altınları Ali Karakuş ile birlikte alması şartı ile altınların yerini söylediğini belirtti. Zanlı Aslan’ın altınları almak için zanlı Karakuş’un evinin avlusuna gittiğini belirten Köse, gizlendiği yerden altınları değil boş çantayı bulunca Aslan’ın Karakuş’tan hesap sorduğunu belirtti.

Çalıntı altıları çaldı diye polise şikayetçi oldu

Zaten çalıntı olan altınların zanlı Mürsel Aslan tarafından çalındığından şüphelenen zanlı Ali Karakuş’un ise polise giderek zanlı Aslan hakkında şikayetçi olduğunu belirten polis memuru Köse soruşturmanın yeni başladığını ve aranan 3 kişinin daha olduğunu söyleyerek mahkemeden süre talep etti. Köse altınların da hala bulunamadığını kaydetti.