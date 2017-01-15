Kemal Dürüst’ten Çözüm Açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, “Bizler çözüm karşıtı değiliz çözüm olmalıdır bizler de destek vermeye hazırız ancak bu çözüm şekli insanlarımızın yerinden hareket edeceği bir anlayışla olmamalıdır” dedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, “Bizler çözüm karşıtı değiliz çözüm olmalıdır bizler de destek vermeye hazırız ancak bu çözüm şekli insanlarımızın yerinden hareket edeceği bir anlayışla olmamalıdır” dedi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Güzelyurt’da katıldığı bir açılışta konuşan Dürüst, Cenevre görüşmelerinde Güzelyurt’un KKTC sınırları içerisinde kalması gerektiğinin bir kez daha öne çıktığını belirtti.

Dürüst, “Güzelyurt’un KKTC devleti sınırları içerisinde kalmasının önemi bir kez daha bu görüşmeler çerçevesinde ön plandadır. Bu anlayış Cenevre görüşmelerinde bir kez daha anlaşılmıştır. Bizler çözüm karşıtı değiliz çözüm olmalıdır bizlerde destek vermeye hazırız ancak bu çözüm şekli insanlarımızın yerinden hareket edeceği bir anlayışla olmamalıdır” dedi.

Güzelyurt’ta yeni umutlar yeni yatırımlar olduğunu söyleyen Dürüst, “Yatırımcıların önünü açmaya devam edelim kendi ülkemizden alışveriş yapalım ve esnafımıza sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

Ülkeye artık bu noktadan sonra daha çok sahip çıkmaları gerektiğini, küçük büyük tüm yatırımların ülke genelinde bu günlerde önemli olduğunu ifade eden Dürüst, Bakan Dürüst, çözüme kadar geçen süreçte KKTC’nin ekonomik ve sosyal olarak gelişmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.