Kedisiyle mavi sularda dünyayı dolaşan gezgin

34 yaşındaki gezgin Liz Clark son 10 yıldır mavi sularda yaşıyor ve yol arkadaşı kedisi Amelia…
Liz Clark sörf yapmayı seven ve mobil yaşamaktan hoşlanan, üstelik kaptanlığı da bulunan bir gezgin.
Son 10 yıldır teknesiyle mavi sularda dünyayı gezen Liz’in yol arkadaşı ise kedisi Amelia.
Liz Amelia ile çıktığı yolculukta, gittiği her yerde sosyal sorumluluk projelerini destekliyor.
Bir yandan çevre koruma ve farkındalık yaratma konularında projelere katılırken, bir yandan da yeni ülkeler, yeni hayatlar ve yeni insanları keşfediyor.
34 yaşındaki gezgin uzun zamandır yolda olmanın kendisini çok değiştirdiğini belirtiyor.
Tecrübelerini web sitesi ve Instagram hesabında paylaşan Liz; güneş ve rüzgar sayesinde teknesinde elektrik elde edebiliyor.
Liz, doğaya çok daha yakın olduğunu, eskiye göre çok daha az şeye ihtiyaç duyduğunu ve hayatın tadının çıkartmak için çok zamanı olduğunu ifade ediyor.
Yaklaşık 100 bin takipçisi olan ‘captainlizclark‘ isimli Instagram hesabında kedisiyle yaşadığı maceraları paylaşan Liz’in yolculuğunu finanse eden sponsorları da var.
Herkesin özgün ve farklı rotalar belirleyip kaçış planları yaptığı günümüzde Liz ve kedisi Amelia, alternatif bir hayatın mümkün olduğunu gösteren gerçek bir ilham kaynağı.
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