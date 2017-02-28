28 Şubat 2017

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Kedisiyle mavi sularda dünyayı dolaşan gezgin

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Kedisiyle mavi sularda dünyayı dolaşan gezgin
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34 yaşındaki gezgin Liz Clark son 10 yıldır mavi sularda yaşıyor ve yol arkadaşı kedisi Amelia…

Liz Clark sörf yapmayı seven ve mobil yaşamaktan hoşlanan, üstelik kaptanlığı da bulunan bir gezgin.

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Son 10 yıldır teknesiyle mavi sularda dünyayı gezen Liz’in yol arkadaşı ise kedisi Amelia.

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Liz Amelia ile çıktığı yolculukta, gittiği her yerde sosyal sorumluluk projelerini destekliyor.

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Bir yandan çevre koruma ve farkındalık yaratma konularında projelere katılırken, bir yandan da yeni ülkeler, yeni hayatlar ve yeni insanları keşfediyor.

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34 yaşındaki gezgin uzun zamandır yolda olmanın kendisini çok değiştirdiğini belirtiyor.

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Tecrübelerini web sitesi ve Instagram hesabında paylaşan Liz; güneş ve rüzgar sayesinde teknesinde elektrik elde edebiliyor.

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Liz, doğaya çok daha yakın olduğunu, eskiye göre çok daha az şeye ihtiyaç duyduğunu ve hayatın tadının çıkartmak için çok zamanı olduğunu ifade ediyor.

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Yaklaşık 100 bin takipçisi olan ‘captainlizclark‘ isimli Instagram hesabında kedisiyle yaşadığı maceraları paylaşan Liz’in yolculuğunu finanse eden sponsorları da var.

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Herkesin özgün ve farklı rotalar belirleyip kaçış planları yaptığı günümüzde Liz ve kedisi Amelia, alternatif bir hayatın mümkün olduğunu gösteren gerçek bir ilham kaynağı.

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