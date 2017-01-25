Kedi Kadın zor durumda lüks evini satıyor

ABD sosyetesinin tanınmış isimlerinden Jocelyn Wildenstein, namı diğer “kedi kadın” zor durumda… , Trump World Tower’daki lüks dairesini yaklaşık 13 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon TL’ye) satıyor

Yaptırdığı estetik ameliyatlarla yüzü bir kediyi andıran ve ‘Kedi Kadın’ lakabıyla anılan 76 yaşındaki Jocelyn Wildenstein, ABD Başkanı Donald Trump’a ait gökdelendeki dairesini satma kararı aldı.

Moda tasarımcısı sevgilisi Lloyd Klein’a makasla saldırdığı ve mahkemelik olduğu Trump World Tower binasındaki evini 12 milyon 950 bin dolara satılığa çıkardı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Wildenstein 2001 yılında Trump World Tower binasından 3 daire satın almış sonra bunların duvarlarını yıktırarak 8 odalı dev bir daire haline getirmişti.

Binanın 51’inci katının tamamına sahip olan Wildenstein, evin dekorasyonu için ise milyonlarca dolar harcamıştı.360 derece Manhattan manzarası olan evden elde edeceği paraya çok ihtiyacı olduğu konuşuluyor.

Bir dönem ABD’nin en zengin kadınlarından biri olan Wildenstein’ın; 1999’da boşandığı galerici eşi Alec Wildenstein’dan 2.5 milyar dolar tazminat, her sene de 100 milyon dolar para yardımı almasına karar verilmişti. Ancak Wildenstein, verdiği son röportajlardan birinde, Mart 2015’ten beri nafaka alamadığını belirterek, maddi olarak zor durumda olduğunu söylemişti.

Wildenstein, evde çıkan kavgada moda tasarımcısı Klein’a makasla saldırıp, yüzünü tırnakladığı için Aralık ayında tutuklanmıştı. Yaklaşık 14 yıl birlikte olan çift önümüzdeki ay tekrar hakim karşısına çıkacak. Ancak Klein’ın, bu duruşmada eski sevgilisine yönelik şikayetlerini geri çekmesi bekleniyor.