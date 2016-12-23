“Kazanmalıyız”

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, pazar günü oynayacakları Gençlik Gücü maçı öncesi Havadis’e konuştu:

ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ:Pazar günü evlerinde oynayacakları Gençlik Gücü maçına konsantre olduklarına dikkat çeken Caner Oshan, “Bu maçı kazanıp, yeniden çıkışa geçmek ve devreyi ilk 5 takım arasında tamamlamanın yanı sıra, sürdüreceğimiz galibiyet serisiyle de, zirve yarışını ön planda devam ettirmek istiyoruz” dedi

Coşkun KUTAY

K-Pet Süper Lig’de 14.haftaya; lider Yenicami’nin 11, ikinci GAÜ Çetinkaya’nın 3 ve üçüncü Cihangir’in ise 2 puan gerisinde 23 puanla 4’üncü sırada giren Doğan Türk Birliği, ligin ilk devresini ilk 5 içerisinde tamamlamaya odaklanmış durumda. Doğan Türk Birliği, pazar günü evinde oynayacağı Gençlik Gücü müsabakası ile ilgili hazırlıklarını, teknik direktör Caner Oshan nezaretinde, antrenör Afün Girgen ve kaleci antrenörü Emre Ersoy’un, Anafartalar Lisesi Sahası’nda önceki gün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Şiddetli yağmur ve zaman zaman da yağan dolu altında yapılan çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı ve yapılan çabukluk ve kuvvet organizasyonlarıyla devam etti. Futbolcuların neşeli oldukları gözlemlenen antrenman, şut çalışması ve soğutma hareketleri ile tamamlandı. Teknik direktör Caner Oshan antrenman sonrasında, Gençlik Gücü karşılaşması ile ilgili Havadis’e açıklamada bulundu.

“Kazanıp, çıkışa geçmek istiyoruz”

Geçen hafta deplasmanda berabere kaldıkları Magusa Türk Gücü karşılaşmasında, son vuruşlardaki başarısızlıkları nedeniyle çok fırsat kaçırdıklarına ve bu nedenle de 3 yerine, 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarına dikkat çeken teknik direktör Caner Oshan, “Bu maç artık geride kaldı. Ve şimdi bütün gücümüzle, pazar günü evimizde oynayacağımız, Gençlik Gücü karşılaşmasına konsantre oluyoruz. Gençlik Gücü takımının gücünü biliyoruz. Ancak biz de, genç, çok koşan, çok çalışan ve özellikle evindeki karşılaşmalarda kazanma azmi üst düzey olan, güçlü bir ekibiz. Bu nedenle tüm hazırlıklarımızı, zorluk derecesi yüksek olan bu müsabakanın bilinci içerisinde yürütüyoruz. Kendi sahamızda oynamanın avantajı ile bu maçı kazanıp, yeniden çıkışa geçmek ve devreyi ilk 5 takım arasında tamamlamanın yanı sıra, sürdüreceğimiz galibiyet serisiyle de, zirve yarışını ön planda devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Teknik direktör Caner Oshan ayrıca, takımda sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığını dile getirdi.

Piskobulu: Zevkli maç olacak

Doğan Türk Birliği-Gençlik Gücü karşılaşmasında, her iki takımın da fair-play’i ön planda tutacağı ve zevkli bir mücadele olacağına dikkat çeken başkan Bayar Piskobulu “Biz de, centilmence geçmesini temenni ettiğimiz zirve mücadelesinin, sonuna kadar içinde olmak istiyoruz” dedi.