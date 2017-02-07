Kaymaklı’nın derbi ve zirve keyfi

Futbolda gençler liglerine hafta sonu oynanan maçlarla devam edilirken A2 Süper Lig’de Küçük Kaymaklı ve A2 1. Lig Kırmızı Grup’ta Maraş liderliğini sürdürdü. A2 1. Lig Beyaz Grup’ta ise Esentepe yeni lider oldu

Okan KARADEMİR

Futbolda A2 (Gençler) liglerine hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam edilirken A2 Süper Lig’de 17.hafta, A2 1.Lig Kırmızı Grup’ta 11.hafta ve A2 1.Lig Beyaz Grup’ta ise 14. hafta tamamlandı.

A2 Süper Lig’de Küçük Kaymaklı, A2 1. Lig Kırmızı Grup’ta Maraş ve A2 1. Lig Beyaz Grup’ta Esentepe haftayı zirvede noktaladı.

A2 Süper Lig

A2 Süper Lig’in 17.haftasında oynanan 8 karşılaşmada toplam 39 gol kaydedildi. 3 takımın evinde kazandığı haftada 5 takım ise deplasman galip geldi. Başkent derbisinde Küçük Kaymaklı, GAÜ Çetinkaya’yı son dakika golüyle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Haftayı kayıpsız geçen Türk Ocağı, Dumlupınar ve Yenicami zirve takibine devam etti.

A2 1. Lig Kırmızı Grup

A2 1.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında 5 oynandı. 19 golün atıldığı haftada 2 takım evinde 3 takım ise deplasmanda 3 puanın sahibi oldu. Lider Maraş deplasmanda Mehmetçik’i 3-0 yenerek en yakın takipçisi Göçmenköy’ün mağlup olmasıyla puan farkını 6’ya çıkardı.

A2 1. Lig Beyaz Grup

A2 1.Lig Beyaz Grup 14.haftasında oynanan 5 maçta ise fileler 28 kez havalandı. Bol gollü geçen haftada ev sahibi olan tüm takımlar kazandı. Lider Karşıyaka’nın bay geçtiği haftada Esentepe evinde Girne Halk Evi’ni farklı yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

A2 LİGLERİNDE ALINAN SONUÇLAR

A2 Süper Lig

MORMENEKŞE-M.T. GÜCÜ: 1-6

B.Ü. YURDU-DUMLUPINAR: 0-3

LEFKE-D.T. BİRLİĞİ: 1-2

OCAĞI-DEĞİRMENLİK: 10-0

CİHANGİR-BİNATLI: 5-0

GÜCÜ-YENİCAMİ: 0-3

YALOVA-G. BİRLİĞİ: 3-2

GAÜ ÇETİNKAYA-K.KAYMAKLI: 1-2

A2 1. Lig Kırmızı Grup

M.A. YEŞİLOVA-DİPKARPAZ: 4-1

GÖÇMENKÖY-HAMİTKÖY: 0-2

BOĞAZİÇİ-AKOVA: 3-1

MEHMETÇİK-MARAŞ: 0-5

MESARYA-DÜZKAYA: 0-3

A2 1. Lig Beyaz Grup

DOĞANCI-B. BAĞCIL: 9-1

GÖNYELİ-TATLISU: 4-2

ESENTEPE-G.H. EVİ: 6-2

SERDARLI-LAPTA: 2-1

DENİZLİ-OZANKÖY: 1-0

A2 SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.K.KAYMAKLI 17 14 1 2 54 13 41 43

2.TÜRK OCAĞI 17 13 2 2 68 14 54 41

3.DUMLUPINAR 17 13 2 2 59 11 48 41

4.YENİCAMİ 17 12 3 2 74 18 56 39

5.M.T. GÜCÜ 17 10 6 1 59 18 41 36

6.D.T. BİRLİĞİ 17 10 2 5 42 19 23 32

7.CİHANGİR 17 8 3 6 36 27 9 27

8.LEFKE 17 8 1 8 29 40 -11 25

9.B.Ü. YURDU 17 7 2 8 36 38 -2 23

10.YALOVA 17 6 0 11 30 63 -33 18

11.G. GÜCÜ 17 5 2 10 31 30 1 17

12.GAÜ ÇETİNKAYA 17 4 4 9 26 37 -11 16

13.G. BİRLİĞİ 17 3 4 10 23 45 -22 13

14.MORMENEKŞE 17 3 1 13 27 77 -50 10

15.DEĞİRMENLİK 17 2 1 14 23 81 -58 7

16.BİNATLI 17 1 0 16 19 105 -86 3

A2 1. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.MARAŞ 11 9 1 1 32 9 23 28

2.GÖÇMENKÖY 11 7 1 3 38 18 20 22

3.MESARYA 10 6 1 3 17 9 8 19

4.HAMİTKÖY 11 5 3 3 27 16 11 18

5.AKOVA 11 4 3 4 24 22 2 15

6.DÜZKAYA 11 3 5 3 18 15 3 14

7.Y. BOĞAZİÇİ 11 4 2 5 15 22 -7 14

8.M.A. YEŞİLOVA 11 3 4 4 19 19 0 13

9.MEHMETÇİK 11 1 3 7 6 40 -34 6

10.DİPKARPAZ 10 0 1 9 7 33 -26 1

A2 1. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.ESENTEPE 12 8 1 3 33 16 17 25

2.KARŞIYAKA 11 7 2 2 22 11 11 23

3.DENİZLİ 11 7 1 3 30 15 15 22

4.GÖNYELİ 12 6 1 5 37 22 15 19

5.SERDARLI 11 6 1 4 29 17 12 19

6.TATLISU 12 5 4 3 34 23 11 19

7.LAPTA 11 6 0 5 33 17 16 18

8.DOĞANCI 11 4 2 5 31 31 0 14

9.OZANKÖY 12 4 1 7 22 20 2 13

10.B. BAĞCIL 11 2 0 9 10 61 -51 6

11.G.H. EVİ 12 1 1 10 10 58 -48 4