07 Şubat 2017

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Kaymaklı’nın derbi ve zirve keyfi

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Kaymaklı’nın derbi ve zirve keyfi
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Futbolda gençler liglerine hafta sonu oynanan maçlarla devam edilirken A2 Süper Lig’de Küçük Kaymaklı ve A2 1. Lig Kırmızı Grup’ta Maraş liderliğini sürdürdü. A2 1. Lig Beyaz Grup’ta ise Esentepe yeni lider oldu

Okan KARADEMİR

Futbolda A2 (Gençler) liglerine hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam edilirken A2 Süper Lig’de 17.hafta, A2 1.Lig Kırmızı Grup’ta 11.hafta ve A2 1.Lig Beyaz Grup’ta ise 14. hafta tamamlandı.

A2 Süper Lig’de Küçük Kaymaklı, A2 1. Lig Kırmızı Grup’ta Maraş ve A2 1. Lig Beyaz Grup’ta Esentepe haftayı zirvede noktaladı.

 

A2 Süper Lig

A2 Süper Lig’in 17.haftasında oynanan 8 karşılaşmada toplam 39 gol kaydedildi. 3 takımın evinde kazandığı haftada 5 takım ise deplasman galip geldi. Başkent derbisinde Küçük Kaymaklı, GAÜ Çetinkaya’yı son dakika golüyle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Haftayı kayıpsız geçen Türk Ocağı, Dumlupınar ve Yenicami zirve takibine devam etti.

 

A2 1. Lig Kırmızı Grup

A2 1.Lig Kırmızı Grup 11. haftasında 5 oynandı.  19 golün atıldığı haftada 2 takım evinde 3 takım ise deplasmanda 3 puanın sahibi oldu. Lider Maraş deplasmanda Mehmetçik’i 3-0 yenerek en yakın takipçisi Göçmenköy’ün mağlup olmasıyla puan farkını 6’ya çıkardı.

 

A2 1. Lig Beyaz Grup

A2 1.Lig Beyaz Grup 14.haftasında oynanan 5 maçta ise fileler 28 kez havalandı. Bol gollü geçen haftada ev sahibi olan tüm takımlar kazandı. Lider Karşıyaka’nın bay geçtiği haftada Esentepe evinde Girne Halk Evi’ni farklı yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

 

A2 LİGLERİNDE ALINAN SONUÇLAR

 

A2 Süper Lig

MORMENEKŞE-M.T. GÜCÜ: 1-6

B.Ü. YURDU-DUMLUPINAR: 0-3

LEFKE-D.T. BİRLİĞİ: 1-2

  1. OCAĞI-DEĞİRMENLİK: 10-0

CİHANGİR-BİNATLI: 5-0

  1. GÜCÜ-YENİCAMİ: 0-3

YALOVA-G. BİRLİĞİ: 3-2

GAÜ ÇETİNKAYA-K.KAYMAKLI: 1-2

 

A2 1. Lig Kırmızı Grup

M.A. YEŞİLOVA-DİPKARPAZ: 4-1

GÖÇMENKÖY-HAMİTKÖY: 0-2

  1. BOĞAZİÇİ-AKOVA: 3-1

MEHMETÇİK-MARAŞ: 0-5

MESARYA-DÜZKAYA: 0-3

 

A2 1. Lig Beyaz Grup

DOĞANCI-B. BAĞCIL: 9-1

GÖNYELİ-TATLISU: 4-2

ESENTEPE-G.H. EVİ: 6-2

SERDARLI-LAPTA: 2-1

DENİZLİ-OZANKÖY: 1-0

 

 

A2 SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR                             O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.K.KAYMAKLI                      17           14           1             2             54           13           41           43

2.TÜRK OCAĞI                      17           13           2             2             68           14           54           41

3.DUMLUPINAR                   17           13           2             2             59           11           48           41

4.YENİCAMİ                           17           12           3             2             74           18           56           39

5.M.T. GÜCÜ                         17           10           6             1             59           18           41           36

6.D.T. BİRLİĞİ                        17           10           2             5             42           19           23           32

7.CİHANGİR                           17           8             3             6             36           27           9             27

8.LEFKE                                  17           8             1             8             29           40           -11          25

9.B.Ü. YURDU                        17           7             2             8             36           38           -2            23

10.YALOVA                           17           6             0             11           30           63           -33          18

11.G. GÜCÜ                           17           5             2             10           31           30           1             17

12.GAÜ ÇETİNKAYA             17           4             4             9             26           37           -11          16

13.G. BİRLİĞİ                         17           3             4             10           23           45           -22          13

14.MORMENEKŞE                17           3             1             13           27           77           -50          10

15.DEĞİRMENLİK                 17           2             1             14           23           81           -58          7

16.BİNATLI                            17           1             0             16           19           105         -86          3

 

A2 1. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.MARAŞ                               11           9             1             1             32           9             23           28

2.GÖÇMENKÖY                    11           7             1             3             38           18           20           22

3.MESARYA                           10           6             1             3             17           9             8             19

4.HAMİTKÖY                         11           5             3             3             27           16           11           18

5.AKOVA                               11           4             3             4             24           22           2             15

6.DÜZKAYA                           11           3             5             3             18           15           3             14

7.Y. BOĞAZİÇİ                       11           4             2             5             15           22           -7            14

8.M.A. YEŞİLOVA                  11           3             4             4             19           19           0             13

9.MEHMETÇİK                      11           1             3             7             6             40           -34          6

10.DİPKARPAZ                     10           0             1             9             7             33           -26          1

 

A2 1. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.ESENTEPE                           12           8             1             3             33           16           17           25

2.KARŞIYAKA                        11           7             2             2             22           11           11           23

3.DENİZLİ                               11           7             1             3             30           15           15           22

4.GÖNYELİ                             12           6             1             5             37           22           15           19

5.SERDARLI                           11           6             1             4             29           17           12           19

6.TATLISU                              12           5             4             3             34           23           11           19

7.LAPTA                                11           6             0             5             33           17           16           18

8.DOĞANCI                           11           4             2             5             31           31           0             14

9.OZANKÖY                          12           4             1             7             22           20           2             13

10.B. BAĞCIL                        11           2             0             9             10           61           -51          6

11.G.H. EVİ                            12           1             1             10           10           58           -48          4

 

 

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