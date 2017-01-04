Kaymaklı ruhu canlanacak

K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin en sancılı takımlarından olan başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı’da başkan Hasan Tosunoğlu sessizliğini Havadis’e bozdu

TAKIMDA BÜYÜK REVİZYON OLACAK:

Küçük Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu dün Havadis’i ziyaret ederek, Magazin ve Spor Müdürü Mustafa Özsoy’a için döktü. Tosunoğlu ilk devrede yaşanan sorunlardan dolayı devreyi beklentinin altında tamamladıklarını belirtirken takımda büyük bir revizyona gideceklerinin de altını çizdi

KAYMAKLI RUHUNA UYGUN DAVRANILMADI:

Bu dönemde dıştan çok ciddi ayak oyunları olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Tosunoğlu, Kaymaklı ruhuna ve karakterine uygun davranmayan futbolcular olduğunu açıkladı. Tosunoğlu, “bu arkadaşlarla yollarımızı ayırarak karakterli, ihtiyacımıza ve yapımıza uygun futbolcular transfer edeceğiz” dedi

ALT YAPI VE TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERECEĞİZ:

Küçük Kaymaklı ruhunu canlandırana kadar göreve devam edeceğini sözlerine ekleyen Tosunoğlu, görevde oldukları süre içerisinde A takımın başarısından çok alt yapı ve tesisleşmeye büyük önem vereceklerini vurgulayarak ülkemizdeki yabancı oyuncu politikasını da eleştirdi

Okan KARADEMİR

K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin en sancılı takımlarından olan başkent temsilcisi Küçük Kaymaklı’da başkan Hasan Tosunoğlu sessizliğini Havadis’e bozdu.

Küçük Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu dün Havadis’i ziyaret ederek, Magazin ve Spor Müdürü Mustafa Özsoy’a için döktü.

Tosunoğlu ilk devrede yaşanan sorunlardan dolayı devreyi beklentinin altında tamamladıklarını belirtirken takımda büyük bir revizyona gideceklerinin de altını çizdi. Kaymaklı ruhuna ve karakterine uygun davranmayan futbolcular olduğunu söyleyen Tosunoğlu, bu arkadaşlarla yollarımızı ayırarak karakterli, ihtiyacımıza ve yapımıza uygun futbolcular transfer edeceğiz dedi.

Küçük Kaymaklı ruhunu canlandırana kadar devam edeceğini sözlerine ekleyen Tosunoğlu, görevde oldukları süre içerisinde A takımın başarısından çok alt yapı ve tesisleşmeye büyük önem vereceklerini vurgulayarak ülkemizdeki yabancı oyuncu politikasını da eleştirdi.

Kaymaklı ruhuna uymayan futbolcular oldu

“Sezona ciddi bir hedefle başlayarak temel düşüncemiz ve arzumuz, Küçük Kaymaklı kulübünün alt yapısından çıkan futbolcularla birlikte olma noktası olmuştu. Çünkü Küçük Kaymaklı Spor Kulübü ülkenin en büyük camialardan biridir. Kendi karakterine uygun, gelenek ve göreneklerine sahip bir yapımız vardır. Fakat gelişen süreçte maalesef bu temel düşüncemize uygun olmayan davranışlar gösteren bazı futbolcularımız oldu. Bu arkadaşlarımızla defalarca konuşup, kendilerine uyarıda bulanmamıza rağmen Küçük Kaymaklı ruhuna ve karakterine uygun davranmadıklarını gördük. Bu yönde kararımız şudur ki, üzülecek olsak da Kaymaklı yapısına uymayan arkadaşlarla yol ayrımına gitmek durumunda kaldık. Sorun yaşadığımız futbolcularla yollarımızı ayıracağız ve ara transferde 3-4 futbolcuyu renklerimize katacağız.”

Karakterli futbolcular alacağız

“Bu dönemde maalesef bize karşı dıştan çok ciddi ayak oyunları olduğunu gözlemledik ve ilk yarıda beklediğimiz hedefin dışında kaldık. Ancak şunu söyleyebilirim ki, ikinci devre ve önümüzdeki yılın kadrosunu oluşturmak üzere takımda büyük bir revizyona gideceğiz. Bu amaçla transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsim öncelikli değil ancak tamamen Kaymaklı yapısına uygun, karakterli, ihtiyacımıza ve yapımıza uygun futbolcular transfer edeceğiz. Küçük Kaymaklı ruhunu canlandırana kadar devam edeceğim.”

Alt yapı ve tesisleşme projesi

“Biz yönetim olarak iki yıl görevdeyken A takımın başarısından çok alt yapı ve tesisleşme noktasında daha çok projelere imza atacağız. Bunlardan bir tanesi de Kaymaklı Koleji’dir. Bir diğeri ise yeni kulüp binası olacaktır. Sentetik sahamızın alt yapısını şu anda bitirmiş durumdayız. Buna mukabil, şu an alt yapımızda bulanan 150 öğrenci sporcu sayısını 250’ye çıkararak Kaymaklı ruhuna ve karakterine uygun bir alt yapı sistemi oluşturacağız.

2001-2002 yıllarında yaptığım kulüp başkanlığı döneminden sonra bu yıl geldiğim başkanlıkta gördüğüm fark futbolcuların fiziksel güçlerinin daha düşük olması. Maalesef ülke futbolcuları dejenerasyona uğramış durumda.”

Yabancılar ön planda olmamalı

“Biz kulüp yöneticileri olarak, kendi kısır döngümüz içerisinde oynadığımız futbolun ülkemize ve kulüplerimize daha uygun bir yapı içerisinde olması için çaba göstermeliyiz. Ancak, yabancı futbolcuların önde olduğu bir yapının ülkemizin içinde bulunduğunu pozisyondan dolayı, gençliğe ve camialara hizmet vermekte uzak kalıyoruz. Bizim amacımız, Küçük Kaymaklı Kulübü olarak özelde camiamıza genelde ise ülke sporuna katkı sağlamaktır. Bu yüzden çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz. Bu konuda bana verdikleri destekten dolayı yönetim kurulu üyelerime teşekkürü bir borç bilirim.”