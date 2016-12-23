Kaymaklı MTG’ye şans tanımıyor

KAYMAKLI’NIN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR: Süper Lig’de yarın oynanacak olan Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü maçı öncesinde takımların ligde karşılaştıkları son 14 maçta Küçük Kaymaklı’nın galibiyet sayısında rakibine 10’a 3’lük büyük bir üstünlüğü bulunuyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de yarın oynanacak Küçük Kaymaklı ile Mağusa Türk Gücü arasındaki dev karşılaşmada ezeli rakipler hedeflerinden uzaklaşmış olsalar da yine de zorlu bir maça çıkacaklar. Takımların ligde oynadıkları son 14 maçta Küçük Kaymaklı’nın rakibine oranla büyük bir üstünlüğü var. Küçük Kaymaklı son 14 maçın 10’nu kazanırken Mağusa Türk Gücü 3 kez sahadan mutlu ayrılmayı başardı. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı

İç sahada daha çok kazanıyorlar

Küçük Kaymaklı rakibi ile ligde oynadığı son 14 maçta 10 kez galip gelerek ezici bir üstünlük kurdu.

Yeşil siyahlılar bu galibiyetlerin 6’sını kendi sahasında 4’ünü de deplasmanda elde etti. Mağusa Türk Gücü ise 3 galibiyetin 2’sine iç sahada 1’ine de dış sahada ulaştı.

Kaymaklı’nın galibiyet serileri var

Küçük Kaymaklı, 2013-2014, 2012-2013, 2010-2011 ve 2009-2010 sezonları olmak üzere toplam 4 sezon da rakibi ile oynadığı tüm maçlardan galip ayrıldı. Yeşil-siyahlıların özellikle şampiyon oldukları 2010-2011 sezonlarındaki 6-1 ve 7-1’lik farklı galibiyetleri Mağusa Türk Gücü için ağır bir darbe olmuştu. Mağusa Türk Gücü ise geçen sezon elde ettikleri şampiyonlukta Küçük Kaymaklı’yı kendi sahasında 2-0 yenmeyi başarmıştı.

Takımların ligdeki son 14 maçı:

2015-2016 sezonu

1.hafta: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 1-0

14.hafta: Mağusa Türk Gücü- Küçük Kaymaklı: 2-0

2014-2015 sezonu

1.hafta: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 2-1

14.hafta: Mağusa Türk Gücü- Küçük Kaymaklı: 0-0

2013-2014 sezonu

8.hafta: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 2-0

21.hafta: Mağusa Türk Gücü- Küçük Kaymaklı: 1-5

2012-2013 sezonu

8.hafta: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 1-0

21.hafta: Mağusa Türk Gücü- Küçük Kaymaklı: 3-4

2011-2012 sezonu

8.hafta: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 0-1

21.hafta: Mağusa Türk Gücü- Küçük Kaymaklı: 3-0

2010-2011 sezonu

6.hafta: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 6-1

19.hafta: Mağusa Türk Gücü- Küçük Kaymaklı: 1-7

2009-2010 sezonu

3.hafta: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 3-0

16.hafta: Mağusa Türk Gücü- Küçük Kaymaklı: 0-6