Kaymaklı çıkışta: 2-0

Ligde geçirdiği zor günleri geride bırakan Küçük Kaymaklı, MTG’yi de mağlup ederek üst üste ikinci maçını kazandı

KAYMAKLI TOPARLADI, MTG ERİYOR:

Küçük Kaymaklı konuk ettiği Mağusa Türk Gücü’nü 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı. Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21’de Mete ve 58. dakikada Remzi kaydetti. Kaymaklı ligdeki son 4 maçında mağlup olmazken MTG’de hayal kırıklığı devam etti

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ali Özer (**), Emine Yarkın (***), İsfendiyar Açıksöz (***)

Küçük Kaymaklı: Süleyman (**), Çağrı (**), Mehmet (***), Bahadır (**), Martins (*), Azat (**), Mete (***) (Dk.90 Musa), Victor (***), Remzi (**), Doğukan (**), Taner (**) (Dk.82 Bilal)

Mağusa Türk Gücü: Türkkan (***), Mustafa (**), Can (*) (Dk.46 Hasan Göray (**)), Sami (**), Ayer (**), İbrahim Kabore (**), Mehmet Çil (*), Hüseyin (*), Erol (**), Hakan (*) (Dk.29 Mehmet Gürlü (**)), Uğur (*)

Goller: Dk.21 Mete, Dk.58 Remzi (K.Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında Küçük Kaymaklı konuk ettiği Mağusa Türk Gücü’nü 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı. Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21’de Mete ve 58. dakikada Remzi kaydetti. MTG’de yıldız futbolcu Yasin Kurt babası rahatsızlandığı için Türkiye’ye gittiğinden bu maçta forma giyemedi. Bu sonuçla Küçük Kaymaklı puanını 19’a yükseltirken Mağusa Türk Gücü 13 puanla alt sıralarda kaldı.

Önemli dakikalar

2.dakikada soldan atılan pasta kaleci Türkkan’ın müdahalesinde top Remzi’de kaldı. Remzi’nin şutunda top auta gitti.

10.dakikada soldan Remzi’nin pasında Mete müsait durumda topa vuramadı.

21.dakikada Çağrı’nın sağdan ortasında Victor’un kafa vuruşu kaleciden döndü. Topu takip eden Mete skoru 1-0 yapan golü kaydetti.

26.dakikada Mete’nin sert şutunda topu kaleci son anda kornere attı.

İlk yarı 1-0 Kaymaklı üstünlüğünde sona erdi.

58.dakikada Ayer’in kafasından seken top Mete’de kaldı. Mete pasını Remzi’ye verdi. Remzi de ceza sahasında topu filelerle göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

60.dakikada sağdan yapılan ortada ceza sahasında Sami vurdu, top Uğur’da kaldı. Uğur’un şutunda top filelere giderken yardımcısının da uyarsı ile hakem ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

dakikada sağdan Mete’nin ortasında Taner vurdu, kaleci topu son anda kornere attı. dakikada Remzi’nin pasında Çağrı kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda kaleci topu ayakları ile kornere çeldi. dakikada Uğur’un sert şutunda topu kaleci kornere attı.

Karşılaşma 2-0 Kaymaklı üstünlüğünde sona erdi.