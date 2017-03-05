Kaymaklı “Aşk” ile: 1-3

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin flaş takımı Kaymaklı, Yalova’nın cezası nedeniyle Girne’de oynanan maçta rakibini 3-1 mağlup etti

YALOVA SKORU KORUYAMADI:

Girne’de yazı andıran bir havada oynanan maçta Yalova 10’uncu dakikada Abia ile öne geçerken bu üstünlüğü 5 dakika sürdü. Kaymaklı Odo ile beraberliği yakalarken Çağrı’ın penaltı golü ile öne geçti ve ikinci devrede yine Odo skoru belirleyen golü attı. Yalova’nın 88’de kazandığı penaltıda kaleci Ali gole izin vermedi

ÇAĞRI İLK GOLÜNDE MESAJ VERDİ:

Kaymaklı’da Çağrı’nın düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı yine Çağrı Kıral çekti. Penaltıyı gole çevirerek bu sezonki ilk golünü atan Çağrı gol sonrası parmakları ile kalp işareti yaparak sevincini yaşadı. Çağrı ilk golün de asistini yapan futbolcu idi

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler (**), Sonay Dericioğlu (**), Şakir Azizoğlu (*)

Yalova: İrfan (*), Ali (*), Mahmut (*), Abia (**), Neval (**), Çağlar (*)(Dk.46 Muammer (*)), Yusuf (*), Aykut (*), Serkan (**), Edinç (*), David (*)(Dk.60 Emmanuel (*))

Kaymaklı: Ali (***), Mehmet (**), Serhan (**), Taner (**), Çağrı (***), Bayram (**), Amani (**)(Dk.68 Hüseyin (**)), Doğukan (**)(Dk.80 Bahadır), Uğur (***), Remiz (*), Odo (***)(Dk.82 Mete)

Goller: Dk.10 Abia (Yalova) Dk.15-Dk.59 Odo, Dk.39 Çağrı (pen.) (K.Kaymaklı)

Yalova’nın cezası nedeniyle Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Kaymaklı’yı konuk ettiği maçta sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve Kaymaklı 3-1’lik galibiyete imza attı.

Önemli dakikalar:

10.dakikada Abia sağ taraftan altığı topla kaleye paralel ceza alanı önüne kadar ilerledi. Vuruşunda kaleci Ali’yi ters ayakta yakaladı ve top Ali’nin bakışları arasında direk dibinden filelere giderek Yalova 1-0 öne geçti.

15.dakikada sağdan Çağrı’nın ortasında ceza alanı içersinde topu göğsü ile kontrol eden Odo düzgün bir vuruşla skoru 1-1 yapan golü kaydetti.

39.dakikada Erdinç’in Çağrı’yı ceza alanı içersinde düşürmesinden kazanılan penaltıyı Çağrı gole çevirerek Kaymaklı’yı 2-1 öne geçirdi.

İlk yarı 2-1 Kaymaklı üstünlüğünde sona erdi.

59.dakikada Remzi ortaladı, topa sahip olan Amani’nin ara pasında Odo topu Yalova filelerine göndererek takımını 3-1 öne geçirdi.

88.dakikada Neval’in ortasında Ali kafa vurdu, topu Kaymaklı kalecisi Ali çıkardı. Dönen topa sahip olmak isteyen Yalova futbolcuları Bahadır’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltıyı belirledi. Ali’nin kullandığı penaltıda kaleci Ali Duvarcı gole izin vermedi.

Karşılaşma 3-1 k.Kaymaklı üstünlüğünde tamamladı.