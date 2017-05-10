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10 Mayıs 2017

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Kayıp RMMO askeri geri döndü

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Kayıp RMMO askeri geri döndü
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Birliğinden eve gitmek üzere izin alan ancak KKTC’ye gelerek, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a gittiği kaydedilen 19 yaşındaki RMMO askerinin, takımını kupa final maçını izlemek üzere Yunanistan’a gittiği ve pazartesi gecesi Güney Kıbrıs’a geri döndüğü haber verildi.

Fileleftheros ve Simerini’nin haberine göre, RMMO askeri pazar gecesi Selanik’ten Baf Havaalanı’na ulaştı.

Rum polisine verdiği ifadeye göre, birliğinden yurtdışına çıkış izni alamayacağı için kupa final maçını izlemek üzere KKTC’ye geçip, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a, oradan da Atina’ya geçen asker, maçın ardından Selanik üzerinden Güney Kıbrıs’a döndü.

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