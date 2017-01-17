‘Kayıp gezegen’ hakkında yeni iddia

Güneş Sistemi’nde yeni bir gezegenin varlığına dair yeni bir teori ortaya atıldı.
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“Güneş Sistemi’nin soğuk ve karanlık derinliklerinde Dünya’dan çok daha büyük bir gezegen gizleniyor olabilir.”
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Bu iddia bilim dünyasının belki de en çok dile getirilen ancak henüz kanıtlanamayan teorilerinden biri.
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Dokuzuncu gezegen ya da daha bilindik adıyla ‘kayıp gezegen’ ile ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi.
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American Astronomical Science’ın gerçekleştirdiği toplantıda dile getirilen yeni iddiaya göre, ‘kayıp gezegen’ Güneş tarafından yutuldu.
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‘Kayıp gezegen’in gezegenimizden 10 kat daha büyük bir cüsseye sahip olduğu düşünülen bilim insanları Mike Brown ve Konstantin Batygin, ‘rogue planet’ olarak sınıflandırdıkları gezegenin Güneş’in çekim alanına girerek yok olmuş olabileceği görüşünde.
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Bu teori Güneş Sistemi’nde dokuzuncu bir büyük gezegenin varlığına dair umut verici bir kanıt.
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Ancak eğer bu teori doğru çıkarsa gezegeni keşfetmek için çok geç kaldık.