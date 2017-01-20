20 Ocak 2017

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Işın Karaca’dan büyük sürpriz

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Işın Karaca’dan büyük sürpriz
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Türk Pop Müziğinin en özel ve önemli kadın vokallerinden Işın Karaca, kardeşi Akın Büyükkaraca ile kurduğu Akış Production’ın ilk  büyük sürprizini müzikseverlerin beğenisine  dijital platformlarda  sundu.

Başarılı ve istikrarlı bir şekilde müzik hayatına devam eden Işın Karaca, Türk halkının seveceği yeni bir sesin prodüktörlüğünü, Akın Büyükkaraca ile üstlendi.

Işın Karaca kendi gibi üretimini yapabilen, müzikal yolculuğundaki hislerini tüm içtenliğiyle ortaya koyduğuna inandığı Sefa Cheshmberah’la söylediği “Sevmekten Anladığım”, akılda kalan melodisi, güçlü sözleri ile 2017 yılının en güçlü slow şarkılarından biri olmaya aday.

Sefa Cheshmberah, Işın Karaca’nın Her Şey Aşktan (2013) albümünde şarkılarıyla yer aldı, en son yayınladığı Güzelim (2016) şarkısının sözlerine katkıda bulundu ve bir dönem Işın Karaca’ya vokalistlik yaptı.

Söz ve müziğini Sefa Cheshmberah’a düzenlemesi Akın Büyükkaraca ve Turan Güçnar’a, vokal koçluğu Firuz İsmailov’a ait olan “Sevmekten Anladığım”ın mix’iAkın Büyükkaraca, mastering’i Ted Jenson tarafından NewYork’ta yapıldı.

Romantik ve sade bir altyapıya sahip olan “Sevmekten Anladığım”, bir türlü kavuşamayan iki seven insan arasındaki cesur aşkın hikayesini anlatıyor. Sefa Cheshmberah, şarkıyı sevdiği yanında uyurken başucunda mırıldanarak yazdığını söyledi.

“Sevmekten Anladığım”ın fotoğrafları Halil Güzel, klibi Mustafa Özen tarafından Asmalımescit’te eski bir apartmanda çekildi.

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Havadis Gazetesi

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