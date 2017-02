KAÜ, PTT Posta Müzesi’nde “Kıbrıs Türk Posta Sergisi” açıyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Ankara’da PTT Genel Müdürlüğü’ne bağlı PTT Posta Müzesi’nde “Kıbrıs Türk Posta Sergisi” açıyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada serginin 6-13 Şubat tarihinde ziyaretçilere açık olduğu, sergi ve müze girişinin ücretsiz olduğu da belirtildi.

PTT Posta Müzesi’nde açılacak ve daha önce çeşitli yurtiçi ve yurtdışı sergi ve yarışmalarda sergilenerek çeşitli ödüller kazanmış “Kıbrıs Türk Posta Tarihi” isimli sergi kapsamında ağırlıklı olarak, 1920 sonrasında Kıbrıs’la ilgili çeşitli telgraflar-Bunların arasında 1920’li yıllar Cumhuriyet Bayramı kutlama telgrafları, 1950 yılı Kıbrıs Türk Müzakere Heyeti New York ziyareti, 1950 sonrasında Fatin Rüştü Zorlu’nun Dışişleri Bakanı olması nedeniyle Kıbrıs Başkonsolosluğuna gönderilen telgraf vs gibi farklı malzemeler, 1964-1974 sürecine ait farklı orijinal materyaller, 1964-1967 dönemine ait Kızılay Postası mektupları, Kıbrıs Türklerinin 1964-1967 döneminde Erenköy bölgesini savunmaları sırasında yapılan çeşitli yazışmalar ve konuyla ilgili KOKKINA ve H/M zarfları, 1964 sonrası döneme ait TC Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Kıbrıs’a yardım faaliyetlerini organize eden Kıbrıs İşleri Planlama ve İcra Kurulu (KİPİG) materyalleri, 1974 dönemine ait esir mektupları, 1964-1967 dönemi Kızılay Postası örnekleri, çeşitli Erenköy uygulamaları, 1970-1973 dönemi Sosyal Yardım Pulu uygulamaları, uçak kazalarından kurtulan bir mektup vs gibi ağırlıklı olarak 1974 sonuna kadar geçen dönemle ilgili toplam 256 föy üzerinde Kıbrıs Türk tarihinin dününe, geçmişine ait yaklaşık 500 civarında orijinal arşiv belgesi bulunuyor.

Daha sonraki süreçte KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’nde de açılacak sergi, Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus / ANKARA adresinde 6-13 Şubat 2017 tarihinde ziyaretçilerini bekliyor.