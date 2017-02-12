Kasımpaşa, Medipol Başakşehir’i 4-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa, liderlik mücadelesi veren Medipol Başakşehir’i 4-0 yenerek rakibine büyük çelme taktı

Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda liderlik mücadelesi veren ligin flaş takımı Medipol Başakşehir’i konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 4-0 galip tamamladı.

İLK YARIDA ŞOK GOLLER

İlk yarıda 10. dakikada Titi ve 13. dakikada Adem Büyük ile bir anda skoru 2-0’a getiren Kasımpaşa, ilk devreye 2 farklı üstünlükle gitti.

KASIMPAŞA FARKA GİTTİ

İkinci yarıya etkili başlayan Medipol Başakşehir, bulduğu pozisyonların hiçbirini gole çeviremedi. Maçın 82. dakikasında Eduouk, ayağına gelen fırsatı tepmeyerek skoru 3-02a getirdi. Maçın skorunu ise 88. dakikada Castro attığı golle 4-0 olarak tayin etti.

2 maç sonra galip gelen Kasımpaşa puanını 24’e çıkarırken, Medipol Başakşehir ise puan alamayarak 42 puanını koruyarak liderlik şansını kaçırdı.