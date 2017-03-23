Kasım’ın düşüşü

Ülkemizin ve Lefke’nin yıldız futbolcusu Kasım Tağman sezonun ikinci devresinde bekleneni veremedi

8 MAÇTA 2 GOL:

Süper Lig’in önemli golcülerinden Lefke kaptanı Kasım Tağman, ilk yarıdaki performansını arar oldu. İlk devrede 16 gol kaydeden Kasım, ligin ikinci devresindeki 8 maçta sadece 2 gol kaydederek büyük bir performans düşüklüğü yaşıyor

İLK 8 VE İKİNCİ 8…

Lefke’nin genç yıldızı Kasım, sezonun ilk 8 haftasında 8 gol atarak maç başına 1 gol ortalaması ile oynamıştı. Kasım sezonun ikinci devresinde geride kalan 8 haftada ise sadece 2 gol atabildi ve ortalamayı hayli düşürdü

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de ikinci devrede çok kötü bir performans ortaya koyan Lefke orta sıralara gerilerken, takımın golcü oyuncusu Kasım Tağman da buna paralel olarak kötü bir ikinci devre yaşıyor.

Gol krallığında 18 gol ile üçüncü sırada yer alan Kasım takımın kötü gidişi sonrası o da gol yollarında sonuç üretememeye başladı ve sıkıntılı bir döneme girmiş oldu.

Diğer bir yaklaşımla Kasım gol atamamasından dolayı takımı Lefke de orta sıralara gerilemiş durumda.

İlk yarı 8, ikinci yarı 2 gol

2016-2017 sezonun ilk devresinde 16 gol kaydederek rakiplerin korkulu rüyası olan golcü futbolcu, ikinci devrede 23’üncü hafta itibarıyla sadece 2 gol kaydedebildi. Ligin ikinci devresinde 8 maçta da forma giyen takım kaptanı Kasım, takımın ve kendisinin performans düşüklüğü camiada büyük üzüntüye sebep oldu.

Kasım sezonun ilk devresindeki ilk 8 maçta 8 gol atarak maç başına ortalama 1 gol ile oynamıştı. Sezonun ikinci devresinde geride kalan 8 haftada ise Kasım’ın sadece 2 golü bulunuyor.

18.haftada GAÜ Çetinkaya’yı 1-0 mağlup ettikleri maçta gol atan Kasım Tağman, 22.haftada 2-1 mağlup oldukları Yalova maçında da bir gol kaydetmişti.