Kasap, rekorla dünya birincisi

Ülkemizin master atletlerinden Hasan Kasap, Güney Kore’nin Daegu kentinde devam eden 7. Dünya Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı

HASAN KASAP KKTC ATLETİZM TARİHİNE GEÇTİ: 21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan master atletimiz Hasan Kasap, şampiyonanın ilk gününde uzun atlama branşında 5.00 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Dünya birinciliğine ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu

Okan KARADEMİR

Ülkemizin master atletlerinden Hasan Kasap, Güney Kore’nin Daegu kentinde devam eden 7. Dünya Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı.

21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan master atletimiz Hasan Kasap, şampiyonanın ilk gününde uzun atlama branşında 5.00 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Dünya birinciliğine ulaştı.

Erkekler uzun atlamada 60-64 yaş grubunda mücadele eden Hasan Kasap, büyük çekişmeye sahne olan yarışta son hakkında 5.00 metre atlayarak sadece 1 santimetrelik farkla Dünya birinciliğiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yarışta ikinciliği 4.99 metre ile Hong Konglu sporcu Yau Ming Siu elde ederken Alman atlet Wolfgang Kreemke 4.92 metre ile kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Ödül töreninde duygulu anlar yaşayan Hasan Kasap, bu başarısıyla Güney Kore’de istiklal marşını dinletme onuruna erişti.

Tüm dereceleri rekordan iyi

Uzun atlama yarışında atletlerin 6 atlayış hakkı bulunurken sporcumuz Hasan Kasap, tüm haklarında bu branş ve yaş grubuna ait eski Türkiye rekorundan daha iyi dereceler elde etti.

Hasan Kasap, 4.80 metre ile Hikmet Kandeydi’ye ait olan Türkiye rekorunu, ilk hakkında 4.80 ile egale ederken, ikinci hakkında 4.87, üçüncü hakkında 4.86, dördüncü hakkında 4.83 ve beşinci hakkında 4.96 ile geliştirdi.

Kasap son hakkında ise rekoru 5.00 metreye çekti ve yeni Türkiye rekoruyla birlikte Dünya birincisi olarak KKTC atletizmi adına tarihi bir gurur yaşattı.