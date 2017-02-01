Kartal CentilmenLig’de de zirvede

2016-2017 futbol sezonunda CentilmenLig puan durumları, 27-28-29 Ocak 2017 tarihlerinde K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup, K-Pet 1.Lig Beyaz Grup, A2 Süper Lig, A2 1.Lig Kırmızı Grup ve A2 1.Lig Beyaz Gruplarda oynanan karşılaşmalar sonucunda tamamlandı. Tüm liglerde oynanan karşılaşmalar itibariyle hakem, gözlemci ve saha komiserleri tarafından yapılan raporlamalar ışığında Disiplin Kurulu’nun yayınlamış olduğu genelgeyle vermiş olduğu cezalarla oluşan puan durumları güncellenerek yayınlanırken K-Pet Süper Lig’de açık ara lider olan Yenicami, CentilmenLig’de de zirvede yer aldı. Yenicami’nin 58 puanla ilk sırada yer aldığı Süper Lig CentilmenLig’in son sırasında ise 432 puanla Değirmenlik yer alıyor.

1.Lig’de Düzkaya ve GHE zirvede

K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup’ta Düzkaya 74 puanlı birinci, Mehmetçik 388 puanla sonuncu olurken, K-pet 1.Lig Beyaz Grup’ta ise Girne Halk Evi 27 puanla ilk, Esentepe de 152 puanla son sırada yer aldı.

Gençlerde Baf, Yeşilova ve Denizli

A2 Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu 7 puan, A2 1.Lig Kırmızı Grup’ta Merit Alsancak Yeşilova 46 puan ve A2 1.Lig Beyaz Grup’ta ise Denizli 14 puanla ilk sırada bulunuyor.

Süper Lig Centilmenlig Puan Tablosu

Takımlar O SK KK YIH HM SHK SO PC DĞR CHD P

1.YENİCAMİ AK 16 90 8 0 0 0 0 0 0 -40 58

2.B.Ü. YURDU 16 90 8 8 0 0 0 0 0 -10 96

3.CİHANGİR 16 111 8 8 0 0 0 0 0 -10 117

4.T. OCAĞI 16 102 32 16 0 0 0 0 0 -30 120

5.D.T. BİRLİĞİ 16 123 24 8 0 0 0 0 0 -20 135

6.DUMLUPINAR 16 126 8 8 0 0 0 0 0 0 142

7.LEFKE 16 126 24 24 0 0 0 0 0 -10 164

8.K. KAYMAKLI 16 150 8 8 0 0 0 0 0 0 166

9.G. GÜCÜ 16 138 32 8 0 0 0 0 0 -10 168

10.M.RMENEKŞE 16 147 16 8 0 0 0 0 0 0 171

11.M.T. GÜCÜ 16 108 64 0 0 0 0 0 0 0 172

12.G. BİRLİĞİ 16 135 48 0 0 0 0 0 0 -10 173

13.BİNATLI 16 129 16 8 0 30 0 0 0 -10 173

14.ÇETİNKAYA 16 114 56 72 0 0 0 0 0 -10 232

15.YALOVA 16 114 72 0 0 90 0 0 0 -10 266

16.DEĞİRMENLİK 16 108 304 40 0 0 0 0 0 -20 432

O : Oynanan Maç

SK : Sarı Kart (3)

KK : Kırmızı Kart (8)

YİH : Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8)

HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15)

SHK : Saha Kapatma (30)

SO : Seyircisiz Oynama (40)

PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)

DĞR : Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000), Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (20))

CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)

P : Puan