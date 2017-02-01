01 Şubat 2017

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Kartal CentilmenLig’de de zirvede

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Kartal CentilmenLig’de de zirvede
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2016-2017 futbol sezonunda CentilmenLig puan durumları, 27-28-29 Ocak 2017 tarihlerinde K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup, K-Pet 1.Lig Beyaz Grup, A2 Süper Lig, A2 1.Lig Kırmızı Grup ve A2 1.Lig Beyaz Gruplarda oynanan karşılaşmalar sonucunda tamamlandı. Tüm liglerde oynanan karşılaşmalar itibariyle hakem, gözlemci ve saha komiserleri tarafından yapılan raporlamalar ışığında Disiplin Kurulu’nun yayınlamış olduğu genelgeyle vermiş olduğu cezalarla oluşan puan durumları güncellenerek yayınlanırken K-Pet Süper Lig’de açık ara lider olan Yenicami, CentilmenLig’de de zirvede yer aldı. Yenicami’nin 58 puanla ilk sırada yer aldığı Süper Lig CentilmenLig’in son sırasında ise 432 puanla Değirmenlik yer alıyor. 

 

1.Lig’de Düzkaya ve GHE zirvede

K-Pet 1.Lig Kırmızı Grup’ta Düzkaya 74 puanlı birinci, Mehmetçik 388 puanla sonuncu olurken, K-pet 1.Lig Beyaz Grup’ta ise Girne Halk Evi 27 puanla ilk, Esentepe de 152 puanla son sırada yer aldı.

 

Gençlerde Baf, Yeşilova ve Denizli

A2 Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu 7 puan, A2 1.Lig Kırmızı Grup’ta Merit Alsancak Yeşilova 46 puan ve A2 1.Lig Beyaz Grup’ta ise Denizli 14 puanla ilk sırada bulunuyor.

 

Süper Lig Centilmenlig Puan Tablosu

Takımlar                 O            SK           KK           YIH          HM         SHK         SO           PC           DĞR        CHD        P

1.YENİCAMİ AK     16           90           8             0             0             0             0             0             0             -40          58

2.B.Ü. YURDU        16           90           8             8             0             0             0             0             0             -10          96

3.CİHANGİR           16           111         8             8             0             0             0             0             0             -10          117

4.T. OCAĞI            16           102         32           16           0             0             0             0             0             -30          120

5.D.T. BİRLİĞİ        16           123         24           8             0             0             0             0             0             -20          135

6.DUMLUPINAR   16           126         8             8             0             0             0             0             0             0             142

7.LEFKE                  16           126         24           24           0             0             0             0             0             -10          164

8.K. KAYMAKLI     16           150         8             8             0             0             0             0             0             0             166

9.G. GÜCÜ             16           138         32           8             0             0             0             0             0             -10          168

10.M.RMENEKŞE  16           147         16           8             0             0             0             0             0             0             171

11.M.T. GÜCÜ       16           108         64           0             0             0             0             0             0             0             172

12.G. BİRLİĞİ         16           135         48           0             0             0             0             0             0             -10          173

13.BİNATLI            16           129         16           8             0             30           0             0             0             -10          173

14.ÇETİNKAYA      16           114         56           72           0             0             0             0             0             -10          232

15.YALOVA           16           114         72           0             0             90           0             0             0             -10          266

16.DEĞİRMENLİK 16           108         304         40           0             0             0             0             0             -20          432

 

O             :              Oynanan Maç

SK           :              Sarı Kart (3)

KK           :              Kırmızı Kart (8)

YİH          :              Yönetici, Teknik Adamlar veya Kulüp personellerinin gördükleri kırmızı kart ve Maç Cezaları (8)

HM         :              Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000), Stadyuma Giriş Yasağı (15)

SHK         :              Saha Kapatma (30)

SO           :              Seyircisiz Oynama (40)

PC           :              Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 2.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)

DĞR        :              Diğer Ceza Puanları ( Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000), Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket (20))

CHD        :              Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)

P             :              Puan

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Havadis Gazetesi

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