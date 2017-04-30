Kartal 27 hafta sonra kaybetti: 3-4

CİHANGİR’İ YENEMEDİ: K-Pet Süper Lig’in 29. haftasında şampiyon Yenicami konuk ettiği Cihangir’e 4-3 kaybederek ilk haftanın ardından ligde 27 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı. İlk devrede rakibiyle berabere kalan Kartallar, kupa da dahil olmak üzere bu sezon Cihangir’i yenemedi

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Hasan Eriş (*), Ahmet Karaoğulları (*), Şakir Azizoğlu (*)

Yenicami: Ozan (*), Hüseyin (**), Halil (*), Erbay (*), Hasan (**), Mehmet Altın (**), Ömer (**), İbrahim Çıdamlı (*) (Dk.76 Fikret (*)), Emin (*) (Dk.68 Ahmet Sivri (*)), Mehmet Göktaş (*), John (**)

Cihangir: Mehmet (**), Burak (**), Ertan (**), Fırat (***) (Dk.90+2 Kemal), Nurettin (**), Rıdvan (***) (Dk.84 Folley), Yannick (**), Halil Turan (***), Ali (**) (Dk. 66 Eser (*)), Erol (**), Salih (**)

Goller: Dk.15, Dk.85 John, Dk.74 Ahmet (Yenicami) – Dk.52 (pen), Dk.55 Halil, Dk.61 Rıdvan, Dk.90 Fırat (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 29. haftasında şampiyon Yenicami konuk ettiği Cihangir’e 4-3 kaybederek ilk haftanın ardından ligde 27 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı.

15.dakikada sağdan Ömer’in ortasında John ceza sahasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

27.dakikada Halil Turan’ın ceza sahası üzerinden şutunda top üst direkten döndü.

43.dakikada Fırat’ın ceza sahasına ortaladı, Rıdvan’ın kafa vuruşunda Halil Turan’ın da teması ile filelerle giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı 1-0 Yenicami üstünlüğünde sona erdi.

dakikada Fırat’ı ceza sahasında Erbay düşürünce hakem penaltıyı belirledi. Penaltıyı gole çeviren Halil Turan skoru 1-1’e taşıdı.

55.dakikada Salih’in ara pasında Halil Turan skoru 2-1 yaptı.

61.dakikada defansın Rıdvan ceza sahasında topu 90 dediğimiz yerden filelere göndererek takımını 3-1 öne geçirdi.

dakikada Ahmet Sivri ceza sahasına gelerek çaprazdan şutunda skoru 3-2’ye getirdi. dakikada John ceza sahasında dönerek vurdu, top kalecinin elinden kayarak filelere gidince skor 3-3 oldu. dakikada Fırat savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ozan çıkmakta tereddüt edince Fırat kaleciyi geçerek topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-3 yaptı.

Karşılaşma da az sonra 4-3 Cihangir üstünlüğünde sona erdi.