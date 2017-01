Kardelen Çiçeği Ve Çiğdem

Ayşe Gökyiğit

“Bütün çocuklar güzeldir” misali, bence bütün çiçekler de güzeldir.

Doğa’nın bir parçası olan, flora yapısını oluşturan bitkiler içerisindeki narin çiçekler…

En çok hangisini seviyorum diye sorsalar, nergisin eşsiz kokusunu, orkidenin zarif yapısını, gülün kırmızı rengini, yani hepsinin ayrı bir özelliği ile tümünü…

Hep sevgiyle özdeşleşmiştir çiçek, sevgi dilinde hepsinin ayrı bir anlamı vardır ama nedense hüzünlüdür hepsinin hikayesi de…

Hüznü sevmesem de, hayatın bir parçası olduğu gerçek, sevginin olduğu gibi.

Kış mevsiminde bulunduğumuz bu dönemde, bir kış çiçeğinin hikayesini yazmaya çalışacağım, bağlantılı olduğu sevgi ile birlikte…



Kardelen çiçeği, güneşe aşık olmuş fakat, aslında hayatında güneşi hiç görmemiştir. Güneşi gördüğü an canından olacağını biliyordur, ama bu aşk içinde o kadar büyümüş ki, artık dayanılmaz bir hal aldığından Allah’a dua ederek ona bir kez olsun güneşi görmeyi nasip etmesini istemiş. Sonunda bir gün dayanamayarak Allah’ın huzuruna çıkarak “Allahım güneşi görmem için bana izin ver” diye yalvarmış. Allah da ona,”Ey kardelen bilmez misin ki sen narin bir çiçeksin ve güneşle karşılaştığın an canından olacaksın. İyi düşün sana 2 gün mühlet veriyorum, ya güneş ya canın”, diye cevap vermiş.

Kardelen Yüce Rabbinin huzurundan ayrılarak düşünmüş, fakat içindeki güneş sevdası adeta onu içten içe kemirmeye devam etmiş. İkinci günün sonunda Rabbinin huzuruna tekrar çıkarak “Bu aşk beni öyle büyüledi ki güneşi görmek için can atıyorum, her şeyi göze alıyorum” demiş. Bu kez Tanrı da ona, “Cesaretini taktir ederim ey kardelen ama bir yandan da üzülürüm, çünkü canından olacaksın” der. Sonunda kardelen güneşi görmenin aşkıyla tutuşurken karın üstüne çıkmaya karar vermiş. Tam o beyaz karın içinden kafasını çıkardığı an güneşi görmüş, ama ona daha önce söylendiği gibi canından olmuş.

Eğer günün birinde aşık olup, birini çok sevecekseniz, KARDELEN gibi cesaretli olun. KARDELEN kadar cesaretiniz yoksa sakın sevmeyin…

Hikaye bu ya, kardelenin hikayesinin farklı versiyonları da mevcut. Şöyle ki:

Bundan uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olup, birbirlerini çok severlermiş. Her bahar geldiğinde onlar da diğer çiçekler gibi yeni güne merhaba derlermiş… Bir bahar başında çiçeklerden biri diğerine “Biz diğer çiçekler gibi bahar başlangıcında açacağımıza herkesin soğuktan kaçtığı karlı kış günlerinde açalım ki bütün doğa bizim olsun” diyerek, ikisi de o bahar açmamaya, kışın karlar yağdığında buluşmaya karar vermişler.

Ancak, biri açmak için kış gelip karın yağmasını beklerken, diğeri dayanamayıp o yaz çiçekler açmış.

Bembeyaz karlar yağdığında açan çiçek her yerde sevdiğini aramış ama bulamamış. Ümidini yitiren çiçek sonunda üzüntüsünden boynunu bükmüş, soğuktan değil ama yaşadığı hayal kırıklığından dolayı karların üzerinde gözlerini yummuş. O gün bu gündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe “kardelen”, sevdiğini yarı yolda bırakan çiçeğe de “hercai” deniliyor ve bu yüzden hayırsız sevgiliye “Hercai” diye hitap ediliyor.

Bir diğer adı “Gelin Çiçeği” olan Kardelen ise, güçlü olmanın, zarafetin ve saflığın sembolü olarak kabul ediliyor.

Maalesef Ülkemiz florasında yer almayan bu narin çiçek, zaman zaman Çiğdem Çiçeği ile karıştırılmaktadır. Çiğdem Çiçeği, zorlu kış mevsimi henüz pılını pırtısını toplamadan filizlenmeye başlar topraktan. Kardelene nazire yaparcasına beyaz karlar arasında bulduğu bir boşluktan önce ince yapraklarını sonra çiçeğini yükseltir bahara. Kardelenin kışın, karın kıyametin içinde onu delip çiçek açmasındaki gururlu, zorlu ve onurlu duruşunu Bahara taşıyan çiçektir çiğdem. Sadece kışı bahar taşımakla kalmaz, aynı zamanda sonbaharı da kışa taşıyabilir. Son derece nefis görünümlü beyaz, sarı, mavi ve morun yüzlerce ara tonuyla karşımıza çıkan çiğdem çiçeği Ülkemizde de özellikle Girne Dağları üzerinde gözlemlenebilen bir çiçektir. Hatta Crocus cyprius bir Kıbrıs endemiği olarak bilinmektedir. Süsengiller (Irıdaceae) Familyasına ait olan Çiğdem Çiçeği (Crocus), aynı zamanda safran bitkisinin de kuzeni sayılmaktadır.

Kardelen Çiçeği ise, Nergisgiller( Amaryllidaceae) Familyası’nın “Galanthus” cinsi bitki türlerinden olup, Ülkemizde yetişmeyen bir çiçektir. Ülkemizde yetişmese de Kardelen Çiçeği’nin hikayesinden çıkan mesajların bir o kadar anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sevginin kutsallığı, saflığı, güzelliği; içtenlikle, dürüstlükle ve cesaretle…

Umarım hayatınız kardelen çiçeği gibi saf ve sevgi dolu olur, hercailer hiç uğramaz…