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29 Nisan 2017

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Kardashian çırılçıplak havuza girdi

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Kardashian çırılçıplak havuza girdi
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Kardashian ailesinin Meksika tatilinde paylaştığı bu pozlar sosyal medyaya damga vurdu.

 

Son günlerde kız arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları Meksika tatiliyle gündemde olan Kardashian’lar yine yaptı yapacağını… Geçtiğimiz hafta 38 yaşına giren 3 çocuk annesi Kourtney Kardashian, havuzda çırılçıplak halde olduğu bir video paylaştı.

ABD’li magazin yıldızı, İnstagram hesabından yayımladığı videoya, “Arkadaşların soyununca…” notunu yazdı.

Geçtiğimiz hafta yine havuzda çırılçıplak bir fotoğrafını paylaşıp kendi doğum gününü kutlayan Kardashian, son videosunun ardından bikinili pozlarını da instagram hesabından paylaştı. Videoya takipçilerden yorum yağdı.
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