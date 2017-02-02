Kardak’a bak, Kıbrıs’ı anla…

Üzerinde keçi bile yaşamayan bir kayalık…

Adı üzerinde zaten…

Kardak kayalıkları…

Yıllardır Yunanistan ve Türkiye arasında kriz.

Yıl 1995…

Figen Akat isimli kuru yük gemisi, sürüklenerek o kaya parçasından ibaret adaya yaslanır…

Türk kurtarma ekipleri harekete geçer…

Yunan kurtarma ekipleri de gelir…

Kurtarma ekipleri kendi arasında kavgaya tutuşur…

Yunan kurtarma ekibi der ki, “Yahu bu ad bizim, haliyle bizim Kardak’ımıza oturan gemiyi de biz kurtaracağız…

“Kardak bizim” diyen Türk kurtarma ekibi de, çalışmalara başlamak ister…

Dalaş başlar…

O güne kadar, o kaya parçası kimin, başka da kavga yok.

Herke kendisinin biliyor yani…

Bu arada Kardak, Bodrum’dan 3.8mil uzakta…

Ordular hareketlendi…

Kriz başladı ya…

Gemi nasıl kurtuldu bilinmez…

Yunan Ordusu hemen harekete geçti.

“Ada bizim” diyerek, şakkadanak bayrak dikti iyi mi?

Bunu öğrenen şanlı Türk ordusu durur mu?

“O bayrak oradan inecek, o ada Türk adasıdır…” diyen dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in talimatı, “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emri gibi tarihte yerini alır…

30 Ocak 1996’da, “Savaşa hazırız” diye açıklama yapar Türk Silahlı Kuvvetleri…

Üzerinde keçi yaşamayan o ada için, Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya gelir…

Bu arada, Yunan askeri adadadır ve bayrak direğinin altında da nöbet tutar…

ABD bile devreye girdi

Siyasetin de yönlendirmesi ile, 30 Ocak 1996 gecesi Türk Su Altı Taarruz (SAT) ve Su Altı Savunma (SAS) komandoları hücumbotlara biner…

Doğu bölgesinde yer alan Doğu Kardak’ta Yunan askeri var ya…

SAT ve SAS komandoları da yandaki Batı kardak Adası’na çıkar.

Türk bayrağı diker…

ABD devreye girer…

NATO devreye girer…

Ansızın gündeme geldi…

30- 31 Ocak 2017…

İşte aradan geçen 21 yıl sonrasında, Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kardak’a uğramayı geçirir aklından…

Gider…

Önünde resim çeker…

Yunanistan boş durur mu?

Bu kez Yunanistan’ın Savunma Bakanı Panos Kamenos, helikoptere atladığı gibi, Kardak’ın üzerine havalanır…

Bir de çelenk atar aşağıya…

Türk hücumbotları durur mu?

Hava kuvvetleri durur mu?

21 yıl önce iki ülke arasında krize neden olan kara parçacığı, yine akıllara geldi…

Hangi dönem üstelik?

Garantör iki ülkenin Kıbrıs üzerinde uzlaşmasını beklediğimiz bir dönemde…

Nereye varacak?

Yıl olmuş 2017…

Halen daha bu gerilimler devam ediyor.

Kaldı ki üzerinde 1 milyon insan yaşayan Kıbrıs Adası’ndan bahsediyoruz…

Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz…

Niyet…

Maalesef ben anlamakta zorlanıyorum.

“Milli şuurdan yoksunsun” der mi birileri…

Der…

Öze bakarım…

Olaylara bakarım…

Kıbrıs’ta iki lider yüzde yüz anlaşsa ne olur?

Bu soruyu sormak gerek…

Yaşananlara bakınca…

Tam da bu sırada geldi, liderler Mart ayı başında Kıbrıs Konferansı’nın çalışmalarına devam etmesi için toplanmasını istedi…

Müzakereciler görüşecek…

Liderler görüşmeye devam edecek…

Üzerinde uzlaşılamayan konularda ilerleme yolları aranacak…

Liderler uzlaşırsa…

Garantörler uzlaşı yolu arayacak…

Niyet…