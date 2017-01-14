Karayel geldi, ikizler buluştu

1.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gönyeli’de yüzler gülüyor

YENİ TEKNİK ADAM İLTAÇ KARAYEL:

Uzun süredir teknik adam arayışında olan ve Turan Altay ile yoğun görüşmeler gerçekleştiren Gönyeli, Altay ile anlaşamayınca takımın başına bir başka tecrübeli isim İltaç Karayel’i getirdi. Gönyeli teknik direktörlük konusunda Karayel ile dün her konuda anlaşmaya vararak takımı tecrübeli hocaya emanet etti

SABRİ-RAİF KARDEŞLER GÖNYELİ’DE

Ligin ikinci devresinde güçlü bir kadro kurarak zirve mücadelesi vermek isteyen Gönyeli transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kırmızı Beyazlılar, ülke futbolunun önemli isimleri olan ikiz kardeşler Sabri-Raif Selden kardeşleri renklerine bağladı. Sabri ve Raif, dün Göçmenköy ile oynanan hazırlık maçında Gönyeli formasını ilk kez giydiler

Ahmet ÖZSOY

1.Lig Beyaz Grup’ta ilk devreyi 13 puanla 6. sırada noktalayan Gönyeli’de yüzler gülüyor.

Kırmızı beyazlılar teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam İltaç Karayel’i getirirken transferde ise tecrübeli ikizler Sabri-Raif Selden kardeşleri kadrosuna kattı.

Mustafa Arabacıoğlu başkanlığındaki Gönyeli’de özellikle yönetici İsmail Mıstıkoğlu devre arasında takıma takviye için çalışmalarını sürdürüyordu.

İlk devrede Ali Volkan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için uzun süredir girişim yapan Kırmızı Beyazlılar bir süre önce Turan Altay ile anlaşma için yoğun çaba harcıyordu. Turan Altay ile anlaşma sağlayamayan Gönyeli bu göreve bir başka önemli isimi getirdi.

Gönyeli yönetimi, ilk devrede Lefke’de gören yapan ve Yenicami maçı sonrasında görevi bırakan İltaç Karayel ile her konuda anlaşma sağlayarak takımı tecrübeli teknik adama emanet etti.

Karayel maçı tribünden izledi

Gönyeli’de teknik direktörlük görevine getirilen İltaç Karayel, Gönyeli Stadı’nda dün Göçmenkyö ile oynanan hazırlık maçını başkan Mustafa Arabacıoğlu, yönetici İsmail Mıstıkoğlu ile birlikte izledi. Karayel takımla birlikte ilk idmanına bugün çıkacak.

İkizler formayı giydi

Ligin ikinci devresinde güçlü bir kadro kurarak zirve mücadelesi vermek isteyen Gönyeli transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Kırmızı Beyazlılar, ülke futbolunun önemli isimleri olan ikiz kardeşler Sabri-Raif Selden kardeşleri renklerine bağladı.

Sabri ve Raif, dün Gönyeli stadında Göçmenköy ile oynanan hazırlık mücadelesinde de Gönyeli formasını ilk kez giydiler.