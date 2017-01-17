“Karayel” dönemi başladı

1.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gönyeli ile anlaşmaya varan tecrübeli teknik adam İltaç Karayel takımla birlikte ilk idmanını dün yaptı

1.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gönyeli’de İltaç Karayel dönemi dün resmen başladı.

Tecrübeli teknik adam takımla birlikte ilk idmanına dün çıkarken Yusuf Palaz da yuvaya geri döndü.

Ligin ilk devresini, 13 puanla altıncı sırada tamamlayan Gönyeli devre arası hazırlıklarına devam diyor.

Sezonun ilk devresinde Ali Volkan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için uzun süredir arayışlarda olan Kırmızı Beyazlılar, önceki günlerde İltaç Karayel ile anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmanın ardından tecrübeli teknik adam Göçmenköy ile oynanan hazırlık mücadelesini tribünden takip ederken Karayel takımla birlikte ilk idmanını dün Gönyeli Stadı’nda yaptı.

Yusuf Palaz yuvaya döndü

Gönyeli’de transfer çalışmaları da devam ediyor. Gönyeli alt yapısından yetişen ve bonservisi Küçük Kaymaklı’da bulunan Yusuf Palaz yeniden yuvaya döndü. İlk devrede Değirmenlik’te kiralık forma giyen Yusuf, dün yapılan anlaşma sonrasında kırmızı beyazlılarla ilk idmanına da çıktı.

Yusuf öncesinde Sabri-Raif Selden kardeşleri de kadrosuna katan Gönyeli’de şimdi ise forvet arayışları sürüyor.