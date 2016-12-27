Karanlık maddeyi keşfeden bilim insanı öldü

ABD’li gökbilimci Vera Rubin 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir demans tedavisi gören Rubin, “Karanlık Madde” ile ilgili bulduğu kanıtlarla tanınıyordu.

Priceton Üniversitesi‘nde görev yapan gökbilimci Allan Rubin, bir e-mail ile Vera Rubin’in New Jersey eyaletinde bir yaşam destek merkezinde yaşamını kaybettiğini duyurdu.

Philadelphia’da dünyaya gelen Rubin, 70’li yıllarda Washington’da görev yaptığı Carnegie Enstitüsü’nde galaksilerin hareketlerinden yola çıkarak karanlık maddenin varlığıyla ilgili ilk direkt kanıtı keşfetmişti.

1981 yılında ABD Milli Bilim Akademesi’ne üye olmaya hak kazanan Rubin, kariyeri boyunca 200’den fazla galaksiyi gözlemlemişti. Rubin’in çalışmaları, Nobel Ödülü’nü kazanabilecek seviyede önemli olarak nitelendirilse de bilim insanı bu ödüle kavuşamamıştı.

ABD’li bilim insanı, 1993 yılında Başkan Bill Clinton’dan Ulusal Bilim Madalyası almaya hak kazanmıştı.

KARANLIK MADDE NEDİR?

Karanlık madde, galaksileri bir arada tutan “görünmez ağ” olarak tanımlanıyor. Bilim adamları, karanlık madde kümelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini izleyerek evrenin genişlemesini sağlayan karanlık enerjinin gizemini çözmeyi planlıyor.



Evrenin yüzde 68’inin karanlık enerjiden, yüzde 27’sinin karanlık maddeden ve yüzde 5’inin de insanoğlunun bildiği maddelerden oluştuğu sanılıyor.

Karanlık madde, kozmoloji ve astronomi ile ilgili gözlemleri açıklamak için öne sürülen bir madde türüdür.

Karanlık madde parçacıkları, ışıkla etkileşmediği için doğrudan gözlemlenemez, ancak çevrelerinde sebep oldukları etkiler sayesinde varlıkları anlaşılabilir.