Karadağ’da kazanan yok: 2-2

Yağmur ve tolu altında 4 golün atıldığı Batı’daki Lefke-Binatlı derbisinde kazanan çıkmadı

2’ŞER ATTILAR 1’ER ALDILAR:

16 Ağustos Karadağ Stadı’nda oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve takımlar haftayı 1’er puanla kapadı. Ev sahibi ekibin gollerini Semih ve penaltıdan Kasım atarken konuk takımın golleri Sertaç’tan geldi

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu (***), Necmi Bulut (**), Ahmet Karaoğulları (**)

Lefke: Zeki (**), Yakup (*) (Dk.59 Amstrong (*)), Aykut (*), Stelios (***), Yılmaz (**) (Dk.86 Cemal), Semih (**), Allen (**), Zekai (*) (Dk.86 Ersen), Smart (**), Burak (**), Kasım (*)

Binatlı: Adnan (**), Erencan (**), Emek (**), Ayhan (**), Sertaç (***), Çağakan (**), Oweye (*), Berkem (*) (Dk.43 Abdullah (*)), Mehmet Neşe (**), Aleksandr (*) (Dk.73 Abia (*)), Salih (*) (Dk.73 Kadir (*))

Goller: Dk.45+1 Semih, Dk.84 (pen) Kasım (Lefke) – Dk.46-Dk.54 Sertaç (Binatlı)

K-Pet Süper Lig’in 14. haftasında Lefke sahasına ağırladığı Binatlı ile 2-2 berabere kaldı. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Semih ve penaltıdan Kasım atarken konuk takımın golleri Sertaç’tan geldi. Bu sonucun ardından Lefke puanını 24’e, Binatlı da 14’e yükseltti.

Önemli dakikalar

2.dakikada Zekai’nin ortasında ceza sahası içerisinde Burak müsait durumda topa dokunamadı.

16.dakikada Aleksandr’ın serbest atışında Çağakan uygun durumda topa vuramadı.

20.dakikada defansın hatsında topa sahip olan Burak boş durumda topu auta attı.

45+1.dakikada Smart’ın sağdan son çizgiden ortasında Semih ceza sahasında düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

İlk yarı 1-0 Lefke üstünlüğünde sona erdi.

46.dakikada Aykut’un hatasında topu önünde bulan Sertaç kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda top kaleciden geri geldi. Dönen topu yakalayan Sertaç skoru 1-1 yapan golü kaydetti.

54.dakikada Emek’in kornerinde defansın uzaklaştırmadığı topta Sertaç güzel bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

84.dakikada ceza alanında Abia’nın Smart’a yaptığı pozisyonu hakem penaltı olarak değerlendirdi. Kasım penaltıdan golü kaydederek skoru 2-2’e getirdi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.