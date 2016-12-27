27 Aralık 2016

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Karaca kına gecesinde eğlendi

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Karaca kına gecesinde eğlendi
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4 KUŞAK BİR ARADA: Kıbrıslı sanatçı Işın Karaca yarın akşam Tuğrul Odabaş ile nikah masasına oturacak. Nikah öncesi kına gecesi düzenleyen Karaca  kınayı yaktıktan sonra; kızı Mia, annesi Şeniz Büyükkaraca ve ananesi ile objektiflere poz verdi

isin-karaca

Türk pop müziğinin en özel yorumcularından Kıbrıslı sanatçı  Işın Karaca, üç yıldan beri aynı yastığa baş koyduğu, aynı hayat yolculuğunun içinde beraber yürüdüğü  Tuğrul Odabaş ile yarın akşam  dünya evine girmek için nikah masasına oturuyor.

Karaca, nikah öncesi Ataşehir Radison Blue Hotel’de 100 kişilik davetli topluluğun katılımı ile özel bir kına gecesi düzenledi.

 

Işın karaca

Tüm hazırlıkları ile haftalardır bizzat kendi ilgilenen Işın Karaca’yı, yakın dostları Demet Akalın, Cansu, Yıldız Asyalı, Elif Karlı yalnız bırakmadı.  Işın Karaca kına gecesi için üstü taşlarla kaplı özel tasarım bir kaftan giydi.

 

Davetlilere de gece için  kırmızı kaftanlar, kırmızı duvaklar ve beyaz yelpaze  verildi.” Yeniden dünya evine gireceğim için çok heyecanlıyız. Bu duyguyu anlatamıyorum. Ömrümün sonuna kadar güveneceğim, adam gibi adamdır Tuğrul. Zor günlerimiz oldu ve birlikte üstesinden geldik.  Biz evimizde huzurlu ve mutluyuz. Kızım ve ailem de kendisini çok seviyor” diyen Işın Karaca kınayı yaktıktan sonra; kızı Mia, annesi Şeniz Büyükkaraca ve ananesi ile objektiflere poz verdi.

Kına’nın ilerleyen saatlerinde Tuğrul Odabaş, Okan Kurt, Cenk Torun  salona gelerek gecenin sürprizini yaptılar.

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Havadis Gazetesi

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