Karaca kına gecesinde eğlendi

4 KUŞAK BİR ARADA: Kıbrıslı sanatçı Işın Karaca yarın akşam Tuğrul Odabaş ile nikah masasına oturacak. Nikah öncesi kına gecesi düzenleyen Karaca kınayı yaktıktan sonra; kızı Mia, annesi Şeniz Büyükkaraca ve ananesi ile objektiflere poz verdi

Türk pop müziğinin en özel yorumcularından Kıbrıslı sanatçı Işın Karaca, üç yıldan beri aynı yastığa baş koyduğu, aynı hayat yolculuğunun içinde beraber yürüdüğü Tuğrul Odabaş ile yarın akşam dünya evine girmek için nikah masasına oturuyor.

Karaca, nikah öncesi Ataşehir Radison Blue Hotel’de 100 kişilik davetli topluluğun katılımı ile özel bir kına gecesi düzenledi.

Tüm hazırlıkları ile haftalardır bizzat kendi ilgilenen Işın Karaca’yı, yakın dostları Demet Akalın, Cansu, Yıldız Asyalı, Elif Karlı yalnız bırakmadı. Işın Karaca kına gecesi için üstü taşlarla kaplı özel tasarım bir kaftan giydi.

Davetlilere de gece için kırmızı kaftanlar, kırmızı duvaklar ve beyaz yelpaze verildi.” Yeniden dünya evine gireceğim için çok heyecanlıyız. Bu duyguyu anlatamıyorum. Ömrümün sonuna kadar güveneceğim, adam gibi adamdır Tuğrul. Zor günlerimiz oldu ve birlikte üstesinden geldik. Biz evimizde huzurlu ve mutluyuz. Kızım ve ailem de kendisini çok seviyor” diyen Işın Karaca kınayı yaktıktan sonra; kızı Mia, annesi Şeniz Büyükkaraca ve ananesi ile objektiflere poz verdi.

Kına’nın ilerleyen saatlerinde Tuğrul Odabaş, Okan Kurt, Cenk Torun salona gelerek gecenin sürprizini yaptılar.