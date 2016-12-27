Kara kutu 17 metre derinlikte bulundu

Karadeniz’e düşerek 92 kişiye mezar olan Rus askeri uçağının kara kutusu denizin 17 metre derininde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin kara kutuyu uçağın enkazından çıkardığını duyurdu. Açıklamada, kara kutunun denizin 17 metre derininde çıkarıldığı ifade edildi.

Uçuş bilgilerini içeren kara kutunun incelenmek üzere başkent Moskova’ya gönderileceği belirtildi.

Kara kutunun incelenmesiyle uçağın kesin düşüş nedeni belli olacak. Uzmanlar daha önce yaptıkları açıklamada olayın terör eylemi olduğundan şühelenilmediğini, kazanın daha çok teknik bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini açıklamıştı.

“PİLOTUN CESEDİ BULUNDU” İDDİASI

Uçağın pilotu Roman Volkov’un cesedinin su yüzeyine çıkartıldığı da iddia edildi. Ayrıca ulaşılan parçalar incelendiğinde pilotların uçağı denize indirmeye çalışmış olabileceği ileri sürüldü.

Moskova’dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi’de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye’ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya’nın Suriye’deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden Kızıl Ordu koro üyelerini taşıyordu.