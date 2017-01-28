Kış mevsiminin ilk karı düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de bu yılın ve kış mevsiminin ilk karı dün düştü

Bir süredir soğuyan havanın ardından dün öğleden sonra yüksek yerlere kar yağdı.

Yüksek yerlerde kar kalınlığı 15-20 sanimetreyi buldu. Kar yağışının bugün iç kesimlerde de etkili olması bekleniyor.

Selvili Tepede kar kalınlığı dün 20 santimetreyi bulurken, St. Hilarion Kalesine giden yol kar yağışından dolayı bir süre trafiğe kapatıldı.

Hava koşulları nedeniyle zaman zaman tv ve radyo yayınlarında da aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre; ülkemiz üst atmosferdeki soğuk havanın etkisinde ve hava daha da soğuyacak.