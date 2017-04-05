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05 Nisan 2017

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Kıbrıs

KAR-İŞ, Pazartesi günü eyleme gitmeye hazırlanıyor

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KAR-İŞ, Pazartesi günü eyleme gitmeye hazırlanıyor
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Kamu Araçları İşletmeciler Birliği (KAR-İŞ), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın, öğrenci taşımacılığına yansıtılmadığını belirterek, Cuma gününe kadar düzenleme olmazsa Pazartesi gününden itibaren kesintisiz eyleme gideceğini bildirdi.

Kar-İş Başkanı Mehmet Özsezer yaptığı yazılı açıklamada,  Ulaştırma Bakanlığı’nın 20 Şubat’ta aldığı   fiyat düzenlemesi kararının Maliye Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe girdiğini,  bu düzenlemenin  17 bine yakın öğrenciyi taşıyan üyelerine yansıtılmadığını  kaydetti.

Özsezer, öğrenci servislerinin yeni fiyat düzenlemesinden yararlanamamasının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın kabul etmemesinden kaynaklandığını iddia ederek,  konuyla ilgili Cuma gününe kadar olumlu gelişme olmazsa Pazartesi  gününden itibaren sürekli  eyleme gitme kararı aldıklarını kaydetti.

Foto: Arşiv

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