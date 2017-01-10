Kaptanlar gemiyi terk etti

Mağusa Türk Gücü’nün kaptanları Erol Aksunlar ve Nurettin Gecekuşu bonservisli olarak Cihangir’e verildi

İSKELE VE MARAŞ’A NİYET, CİHANGİR’E KISMET:

Daha önce Gençler Birliği ile anlaşmaya varan Nurettin ile Maraş takımıyla el sıkışan Erol, dün sabah Cihangir yönetimi ile görüştü. Olumlu geçen görüşme sonunda orta sahada görev yapan iki önemli futbolcu bonservisli olarak Cihangir’e transfer oldu. Öte yandan daha önce Mormenekşe ile prensip anlaşmasına varan Mustafa Tekpınar karar değiştirerek Baf Ülkü Yurdu ile görüşmelere başladı

Metin DELİDENİZ

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu olan ancak bu sezon ilk devre sonunda hayal kırıklığı yaşayan Mağusa Türk Gücü’nde ayrılıklar devam ediyor.

İlk devre sonunda 13 puanla düşme hattında kalan MTG’nin şampiyon kadrosundaki yaprak dökümü sürerken son olarak takımın kaptanları Erol Aksunlar ve Nurettin Gecekuşu gemiyi terk edenler isimler oldu.

Sarı Yeşillilerde orta sahanın önemli isimleri olan Erol ve Nurettin bonservisli olarak Cihangir’e verildi.

Erol daha önce Maraş ile Nurettin ise Gençler Birliği ile anlaşmaya vararak el sıkışmıştı.

Ancak dün devreye giren Cihangir yönetimi, iki futbolcu ve MTG kulübüyle görüşerek her konuda anlaşma sağladı.

Dün sabah bir araya gelen taraflar transferde son noktayı koydu ve Erol ile Nurettin bonservisli olarak Cihangir kadrosuna katıldı.

İki futbolcunun bugünlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

Çizyo, karar değiştirdi

Mağusa Türk Gücü’nde oyuncular bir bir takımdan ayrılırken daha önce Mormenekşe ile prensip anlaşmasına varan Mustafa Tekpınar (Çizyo) ise kararını değiştirerek Baf Ülkü Yurdu ile görüşmelere başladı. Baf’ın teklifine daha sıcak bakan Çizyo ile Güzelyurt temsilcisi arasında büyük öçüde anlaşma sağlandı.