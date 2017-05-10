Kaptan: Koro halinde saldırıya geçtiler

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Doğu Akdeniz ‘de savaş tamtamlarına değil, barış şarkılarına ihtiyaç var” demesi üzerine, Kıbrıs’ta çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen bilindik çevrelerin koro halinde saldırıya geçtiklerini kaydetti.

Kaptan yaptığı yazılı açıklamada, “Geçmişte yaşanan savaştan etkilenen, canını, malını kaybeden insanların hayatı üzerinden nemalanan, iktidar kuran çevrelerin barıştan korktuklarını” savunarak, “ Çünkü barış olursa bugün olduğu gibi hukuk dışı ve keyfi icraatlarını sürdürememekten korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

Nesiller boyu süren Kıbrıs sorununun artık çözülmesini istediklerini ifade eden Kaptan, çözüm yönünde devam eden görüşme sürecinde ayak sürümekte olan Rum lider Anastasiadis’in de samimiyetle adım atmasını beklediklerini kaydetti.

Kaptan, Kıbrıs’ın etrafındaki yeraltı zenginliklerinin tüm “Kıbrıslıların” refahı için kullanılmasının barışa hizmet edeceğine inanç belirtti.

Kaptan, “Adamıza kalıcı bir barış gelmediği sürece savaşın her an yanı başımızda kol gezeceğini unutmamalıyız. Savaşların kazananı hiçbir zaman halklar olmamıştır. Bu nedenle ‘inadına barış’ diyoruz” dedi.