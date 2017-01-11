Kapış Kapış

Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde amansız ayrılıklar devam ediyor

MTG’DE GİDENLERİN SAYISI ARTIYOR:

İlk devre sonunda 13 puanla düşme hattında kalan Mağusa Türk Gücü’nde şampiyon kadrodaki oyuncular bir bir takımdan ayrılıyor. Uğur Gök (Küçük Kaymaklı), Erol Aksunlar ve Nurettin Gecekuşu’nun (Cihangir) ardından Mustafa Tekpınar ve Hüseyin Kayalılar da dün itibariyle takımdan ayrılan isimler arasına girdi

ÇİZYO BAF’TA, KAYALILAR DUM DUM’DA:

Mustafa Tekpınar, Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu ile anlaşmaya varırken Hüseyin Kayalılar’ın ise yeni adresi Dumlupınar oldu. Daha önceden Maraş ile anlaşmaya varan Sami Ergazi ise dün Süper Lig ekibi Çetinkaya ile görüşürken MTG’nin Sami’ye karşılık Ahmet Can’ı istemesi transferi zora soktu

YASİN KURT ÜLKEDEN AYRILIYOR:

Ara transferin en gözde futbolcularından olan Yasin Kurt konusunda ise dün ilginç bir olay yaşandı. Birçok takımdan transfer teklifi alan Yasin’e MTG bonservis konusunda yüksek rakamlar isteyince başarılı futbolcu gazetemize yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı ülkeden ayrılacağını bildirdi

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde amansız ayrılıklar devam ediyor.

İlk devre sonunda 13 puanla düşme hattında kalan Mağusa Türk Gücü’nde şampiyon kadrodaki oyuncular bir bir takımdan ayrılıyor.

Uğur Gök (Küçük Kaymaklı), Erol Aksunlar ve Nurettin Gecekuşu’nun (Cihangir) ardından Mustafa Tekpınar ve Hüseyin Kayalılar da dün itibariyle takımdan ayrılan isimler arasına girdi.

Çizyo Baf’ta

Daha önce Mormenekşe ile prensip anlaşmasına varan Mustafa Tekpınar, önceki gün de Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu ile görüşmüştü. Taraflar dün yeniden bir araya gelirken her konuda anlaşma sağlandı ve Baf Ülkü yurdu Mustafa Tekpınar’ı renklerine bağladı.

Kayalılar Dumlupınar’da

Mağusa Türk Gücü’nün bir başka tecrübeli futbolcusu ise Dumlupınar’ı tercih etti. Sarı Kırmızılılar dün Hüseyin Kayalılar ve kulübüyle görüşerek anlaşma sağladı. Hüseyin Kayalılar ikinci devrede de Mağusa bölgesinde kalırken bu kez sarı yeşilli değil sarı kırmızılı forma ile mücadele edecek.

Sami Ergazi görüşmede

MTG ile yolarını ayırmayı planlayan bir diğer futbolcu ise Sami Ergazi. 1. Lig ekiplerinden Maraş ile anlaşmaya varan Sami Ergazi dün de Süper Lig ekibi GAÜ Çetinkaya ile bir görüşme yaptı.

MTG yönetiminin Sami Ergazi’ye karşılık sarı kırmızılılardan Ahmet Can Tokmak’ı istemesi transferi zora soktu. Maraş ise Sami konusunda MTG yönetiminin cevabını bekliyor.

Öte yandan bonservisi Gençlik Gücü’nde bulunan ve Çetinkaya’da kiralık forma giyen Ahmet Can Tokmak’ı yeşil beyazlılar sezon sonunu beklemeden devre arasında kadrosuna katmayı düşünürken Türk Ocağı da Ahmet Can için nabız yokluyor.

Yasin ülkeden ayrılıyor

Ara transferin en gözde futbolcularından olan Yasin Kurt konusunda ise dün ilginç bir olay yaşandı. Birçok takımdan transfer teklifi alan ve Küçük Kaymaklı’ya gitmesi an meseli olan ancak bonservis bedeli konusundaki sorunlar nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Yasin ülkeden ayrılma aldı. Yasin gazetemize yaptığı açıklamada, buradaki futbol hayatını bir süreliğine kapatma kararı aldığını bildirdi. Yasin sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an için burada futbol oynamayı düşünmüyorum, beni buna zorladılar. Benin burada kalma amacım futbol oynamak ve bu hakkımı elimden alıyorlar. Benim için futbol oynayacak bir ortam kalmadı. Bu şartlar altında MTG’de de kalamam. Başka takıma gitmem için de bana zorluk çıkartıyorlar. O nedenle biletimi kestim. Pazartesi günü Türkiye’ye ailemin yanına gideceği” dedi.