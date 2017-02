Kanserle savaşta fiziksel aktivite önemli

Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Gün dolayısıyla bugün Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden (KHYD) yapılan basın toplantısında kansere karşı mücadelede fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı.

KOCAİSMAİL: “TIBBİ ONKOLOG 24 SAAT TAM ZAMANLI HİZMET VERMEYE BAŞLADI”

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıldan bu yana kanser konusunda ülkede yaşanan gelişmeleri aktardı.

“Ülkemizde 23 yıldır mücadelesini verdiğimiz olmazsa olmaz Tıbbi Onkolog 24 saat tam zamanlı hizmet vermeye başlamıştır” diyen Kocaismail, bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne ve orada görevli Onkolog Ömer Diker’e teşekkürlerini iletti.

Ülkedeki kanser vakalarıyla ilgili istatistiksel araştırma yapmak üzere Ulusal Kanser Danışma Kurulu’nun hayata geçirildiğini dile getiren Kocaismail, kurulun bu görevi daha sağlıklı şekilde yerine getirebilmesi için kanser hastalarına yönelik “Bildirim Zorunluluğu Yasası”nın geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyada olduğu gibi KKTC’de de artık kanser hastalarına yazılan ilaç reçetelerinin, hastanın tedavisini almayı tercih ettiği, onkoloğu olan hastanelere gönderildiğini belirten Kocaismail, bu bağlamda devlet ile YDÜ arasında yapılan işbirliği protokolüne işaret etti.

ÇAĞLAR: “HER YIL 14,1 MİLYON YENİ KANSER VAKASI…”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar da basın toplantısında yaptığı konuşmada, KHYD’nin Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) üyesi olduğuna işaret etti.

Dünya Kanser Günü’nde amacın kanser hakkında toplumsal ve bireysel bilinci artırmak ve farkındalık yaratmak olduğunu kaydeden Çağlar, kanserin tüm dünyada giderek artış gösteren önemli bir halk sağlığı problemi olduğuna vurgu yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kanser Araştırmaları Birimi GLOBOCAN 2012 verilerine göre dünyada her yıl 14,1 milyon yeni kanser vakası tespit edildiğini aktaran Çağlar, 2030 yılına gelindiğinde her yıl görülen yeni kanser vaka sayısının 21,7 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Çağlar şöyle devam etti:

“Yine ayni verilere baktığımız zaman günümüzde 8,2 milyon kişinin de kanser nedeniyle gerçekleşen hastalıktan yaşam kayıpları olarak bildirilmiştir. Bu rakamın 2030 yılına gelindiğinde her yıl kanserden yaşamını kaybeden kişi sayısının ise 8,2 milyon kişiden 13,3 milyon kişiye çıkması öngörülüyor. Günümüz verilerine baktığımız zaman kanser hastalığından yaşamını kaybeden 8,2 milyon kişiden 4 milyon kişinin en sıklıkla 30-69 yaş arasındaki kişilerden oluştuğu bildirilmektedir. İnsan yaşamının en önemli üretken ve en verimli dönemi olarak bu dönemde önemli oranda yaşam kayıplarının önüne geçilmesinin ve önlenmesine yönelik kanserle mücadelede hastalıktan koruma, erken tanıma ve teşhise yönelik hizmetler önem kazanmaktadır”

“KORUMA, ERKEN TEŞHİS VE TARAMA YILDA 3,7 MİLYON KİŞİNİN HAYATINI KORUYABİLİR”

Doğru koruma yöntemleri, erken teşhis, tarama yöntemleri ve tedavi yöntemleriyle yılda 3,7 milyon kişinin hayatının korunabileceğini anlatan Çağlar, “Bu veriler, kanser hastalığıyla doğru bir mücadelenin önemiyle ilgili çok önemli bir güncel bilgidir” dedi.

Kansere sebep olan risk faktörleri içerisinde sağlıksız beslenme alışkanlıkları, tütün kullanımı, alkol tüketimi, fiziksel hareketsizlik, çevresel etkenler ve kansere sebebiyet veren enfeksiyonların yer aldığını anlatan Çağlar, kanserden korunmak için kişilerin ve toplumların alabileceği önlemler olduğuna işaret etti.

Çağlar, bireysel olarak yapılabileceklere tütün mamulleri kullanımını bırakmayı, alkol tüketimini azaltmayı, düzenli egzersizi, sağlıklı beslenmeyi, güneşin zararlı etkilerinden korunmayı, çevresel faktörler ve hastalığın belirti ve semptomlarıyla ilgili bilgi sahibi olmayı ve aşı yaptırmayı örnek verdi.

Mine Çağlar, toplumsal açıdan sağlıklı şehirler, okullar ve işyerleri oluşturmayı, sağlık profesyonellerini kanserin tanınmasında önemli belirtileriyle ilgili eğitmeyi, sağlıklı yaşam tercihlerinin talebini desteklemek için gerekli altyapıları sağlamayı, erken tanı ve tarama hizmetlerinin geliştirilmesini ve ulusal aşılama programlarının hayata geçirilmesini de tedbirlere örnek olarak verdi.

“YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM…”

Kanserle savaşta fiziksel aktivitenin de çok önemli olduğunu anlatan Çağlar, kanserle savaş adına Dünya Kanser Örgütü’nün (UICC) “Yapabiliriz, Yapabilirim” temalarıyla bir farkındalık kampanyası başlattığını dile getirdi.

Çağlar, kampanyaya destek vermek isteyenlerin, “yapabilirim-yapabiliriz” temalarından birini kullanarak spor aletlerine ya da ellerine mesajlarını yazıp bunun fotoğrafını çekerek, fotoğraflarını #WorldCancerDay veya #WeCanICan etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşabileceğini söyledi. Çağlar paylaşılan fotoğrafların worldcancerday.org adresinden görülebileceğini de kaydetti.

Mine Çağlar, 4 Şubat dolayısıyla bu akşam 18.00’de Arabahmet Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenleneceğini de sözlerine ekledi.