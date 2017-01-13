Kansere yakalanan usta oyuncudan açıklama

Mesane kanserine yakalanan Ayberk Atilla Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programına açıklamalarda bulundu.

Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğünü söyleyen Atilla şöyle konuştu: “Moralimi bozmuyorum. Bu yaştan sonra su çiçeği çıkartacak halimiz yok. Tedavim devam ediyor. Moral çok önemli. Olacağı varmış, napalım oldu.”

“VAH VAH DEYİP AĞLAMANIN ALEMİ YOK”

“Geçecek ya da geçmeyecek. Vah vah kanser oldum deyip ağlamanın alemi yok. Bugüne kadar çocuk gibi koştura koştura oynadık. Daha önce kalp krizi geçirmiştim ilk defa böyle bir hastalıkla karşılaştım. Tedavi şekline karar verme aşamasındayız. Toplantı yapılacak ve hangi tedavi şekli olacağına dair karar verilecek.”

71 yaşındaki Atilla, Kiralık Aşk’ın Sadri Usta’sı olarak rol alıyordu.

MESANE KANSERİ NEDİR?

Mesane, idrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrekten idrar yolları (üreterler) vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir.