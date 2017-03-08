Kansere karşı bağışıklık sistemini uyaran enzim bulundu

Amerikalı bilim insanları, hücreler arasındaki iletişimi sağlayan sitokin türü bir enzimin, kansere karşı bağışıklık sistemini uyararak tümör oluşumunu gerilettiğini keşfetti.

Chicago Üniversitesi araştırmacıları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, LIGHT adlı enzimin arttırılmasının, bağışıklık sisteminin kanserle mücadele eden doğal T-hücrelerini etkinleştirerek tümör oluşumunu gerilettiğini belirledi.

Chicago Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ajay Maker önderliğinde yürütülen araştırmada, insanlardaki kolon kanserinin bir eşdeğeri aktarılan farelerde LIGHT enzimi arttırıldığında T-hücrelerinin tümör oluşumlarını geriletmeye başladığını ve enzim aktarımı durdurulduğunda dahi bağışıklık sisteminin tepkisinin sürdüğünü gözledi.

VÜCUDUN SAVUNMA SİSTEMİNİ UYARIYOR, MÜCADELEYE YÖNLENDİRİYOR

Kemoterapi veya başka türden bir müdahale olmaksızın böylesine güçlü bir anti-tümör tepkisi ortaya çıkmasının heyecan verici olduğu ifade eden Maker, “Tedavi, vücudumuzun doğal savunma mekanizmalarını, tıpkı diğer yabancı işgalcilere karşı olduğu gibi kansere karşı mücadeleye yönlendiriyor. ‘İmmünoterapi’ denilen bağışıklık sisteminin uyarılmasına dayalı bu tarz tedaviler daha önce karaciğer, bağırsak ve pankreas gibi gastrointestinal yayılmalarda müspet sonuç vermemişti” ifadelerini kullandı.

Maker, “LIGHT enzimin işlevinin keşfinin yanı sıra T-hücreleri içinde ‘CD8’ adlı özel hücre tipinin tümörün geriletilmesinden sorumlu olduğunu anlamamız da klinik açıdan çığır açıcı nitelikte.” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın bulguları “Cancer Research” dergisinde yayımlandı.