Kanserde sıcak kemoterapi umudu

Sıcak kemoterapinin kanser hastalarına daha uzun yaşam şansı sunduğunu söyleyen Cerrah Sarıyar, yöntemin özellikle ileri evre karın içi kanserlerde arternatif olduğunu söyledi.

Genel Cerrah Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar, yakın bir geleceğe kadar karın içine yayılmış kanserlerin tedavi edilemeyeceği görüşünün mevcut olduğunu anımsatarak, ancak sitoredüktif cerrrahi ve ısıtılmış karın içi kemoterapi yöntemlerinin ilerlemiş karın içi kanserlerde arternatif cerrahi tedavi yöntemi olarak yerini aldığını bildirdi.

Sarıyar, Isıtılmış Karın İçi Kemoterapinin (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy-HİPEK) ilerlemiş kanser hastalarının yeni umudu olduğu görüşünde.

HİPET HANGİ HASTALARDA KULLANILIR?

Yöntemin ilk kez teşhis edilmiş ve ameliyat olmamış ileri evre kanserlere uygulanabildiği gibi, daha önce ameliyat olmuş ancak tekrar etmiş kanserlere de uygulanabildiğinin altını çizen Sarıyar, hangi hastaların bu ameliyata uygun olduğunun genel cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, patoloji ve gastroenteroloji uzmanlarının olduğu tümör konseyinde belirlendiğini aktardı.

“BAZI YAN ETKİLERİN GÖRÜLME ORANI DAHA AZ”

Sarıyar, hastalara öncelikle PET/BT ile tüm vücut taraması yapıldığı bilgisini vererek, yöntemin işleyişi hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu taramada eğer karın dışına yayılma görülürse hastalar ameliyat yerine kemoterapiye yönlendirilir. Ayrıca hastaların çekilen karın tomografisine göre radyoloji uzmanı tarafından, hastalığın karın içindeki yaygınlığına göre yapılacak skorlama da ameliyat kararı alınmasında önemlidir. Temel hedef yapılacak ameliyatta karın içinin tamamen tümörden arındırılmasıdır.

ÖZEL CİHAZLARLA YAPILIYOR

HİPEK damardan verilmediği için bazı yan etkilerin görülme şansı daha azdır. HİPEK yöntemi, karın içine ve karın zarına yayılan kanserlerin cerrahi olarak tamamen temizlenmesi ve ameliyat sonunda karın içinin hazırlanan sıcak kemoterapi ilaçlarıyla yıkanması ile yapılan ameliyattır. Ancak karın içi kemoterapi uygulamasının hastaya fayda sağlaması için hastanın aynı seansta yapılan cerrahi ile kanserinin vücuttan tamamen temizlenmesi gerekmektedir. Ameliyatın cerrahi kısmından sonra aynı seansta hasta uyandırılmadan karnın içine 41-43 derece arası ısıtılmış kemoterapi sıvısı verilir. Bu sıvının karnın tüm kısımlarına ulaşması sağlanır. Bunun için özel cihazlar kullanılır.”

HİPEK tedavisinin ileri evre yumurtalık kanserleri, kolon, mide, apendiks ve peritonun primer kanserlerinde uygulandığını belirten Prof. Dr. Sarıyar, “HİPEK hem kanser hücrelerinin direkt ilaçla karşılaşmasını sağlar hem de sıcak etkisi ile tümörü tahrip etme etkisini artırır” dedi.