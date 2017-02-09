Kanlı Dere taştı, Ortaköy’ü su bastı

Ülkemizde öğleden sonra yer yer etkili olan sağanak yağışlar sonrası akşam saatlerinde Lefkoşa’nın içinden geçmekte olan Kanlı Dere’nin taşmasına neden oldu.

Özellikle Güney Lefkoşa’da öğleden sonra dolu ile birlikte yağan şiddetli yağmurlar sonucunda Güney Lefkoşa’dan gelen Kanlı Dere akşam saatlerinde taşarak Ortaköy bölgesinde su baskınlarına neden oldu.

Ortaköy bölgesinde yollar sularla kaplanırken, bazı işyeri ve evlere de sel suları girdi. Hastane çemberi ile ortaköy trafik ışıklarındaki yol gidiş yönünde araç geçişine kapatıldı.