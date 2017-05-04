Kancayı Fırat’a taktılar

Cihangir’in yıldızı Fırat’ın, sezon sonu serbest transfer hakkının olması, kulüplerin iştahını kabarttı

YENİCAMİ VE MTG DE TALİP:

Kaptan Fırat’ı, Ozanköy’den sonra Yenicami ve Mağusa Türk Gücü de kadrosuna katmak istiyor. MTG’nin teknik direktörünün Fırat Canova olması ve ikilinin Cihangir’de çok güzel günler geçirmesi, Mağusa kulübünü bir adım öne çıkarsa da yıldız futbolcunun önce kulübünün rızasını alacağı öğrenildi

Ahmet ÖZSOY

Futbol sezonunun son lig maçları Cumartesi günü oynanacak ve futbolcular gelecek sezon transfer görüşmelerini artık daha rahat yapabilecek. Süper Lig’de Yenicami’nin erken şampiyonluğu, hedefsiz kalan takımların başarılı futbolcularına erken transfer tekliflerini de beraberinde getirdi.

Özellikle serbest transfer hakkı olan futbolcuları kadrolarına katmak isteyen kulüpler son günlerde görüşmelerini sıklaştırdı. Sezon sonu serbest transfer hakkı kazanacak yıldız futbolculardan olan Cihangir’den Fırat da transferin gözde isimlerinden oldu.

Süper Lig’e yeniden yükselen Ozanköy’ün transfer teklifi götürdüğü Fırat’a Yenicami ve Mağusa Türk Gücü de talip oldu.

Fırat’ın önceliği Cihangir

Cihangir’in takım kaptanı Fırat gelen tekliflere ne kadar da doğal baksa da önceliğinin Cihangir olduğunu yakın çevresine söylediği öğrenildi. Cihangir’e haksızlık yapmak istemeyen Fırat önce kendi kulübü ile görüşecek ve transfer görüşmelerini Cihangir’in rızası ile yürütecek.

MTG bir adım önde

Ozanköy, Yenicami ve Mağusa Türk Gücü’nün transfer etmek istediği Fırat’ın gelecek sezon hangi takıma gideceği merakla beklenmekte.

Başarılı orta saha oyuncusunun, geçmişte Cihangir’de çok güzel günler geçirdiği teknik direktör Fırat Canova’nın takımı Mağusa Türk Gücü’ne daha yakın olduğu gelen haberler arasında.