14 Ocak 2017

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Kamuran Arsan Ani Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti

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Kamuran Arsan Ani Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti
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Mutluyakalı 66 yaşındaki Kamuran Arsan, bugün öğle saatlerinde aracıyla seyahat ederken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

 

ARSAN’IN CANSIZ BEDENİ TARLADA BULUNDU; KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Mutluyakalı 66 yaşındaki Kamuran Arsan, bugün öğle saatlerinde aracıyla seyahat ederken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis, Arsan’ın kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulduğunu belirtirken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, bugün saat 12.00 sıralarında Mutluyaka-Tuzla istikametinde kendi kullandığı araçla tek başına seyahat eden Kamuran Arsan (E-66), muhtemelen rahatsızlanması sonucu  aracının kontrolünü kaybederek 300 metre kadar tarlada ilerledikten sonra bir taş bende vurarak durdu.

Olay yerine yakın bir kişinin ifadesine göre, aracından inip yere oturan Kamuran Arsan burada hayatını kaybetti.

Arsan’ın kalp krizi geçirdiği üzerinde durulduğunu belirten polis, soruşturmasını sürdürüyor. Arsan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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Havadis Gazetesi

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