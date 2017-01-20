Başbakan Hüseyin Özgürgün, e-devlet projesiyle bugün ülkede devlet hizmetlerinin daha etkin, daha hızlı ve daha verimli yürütülmesinde ilk kez yeni bir dönüşüme adım atıldığını söyledi.

Başbakan Özgürgün, e-devlet projesiyle, ülkede bürokratik hizmetlerin hızlandırılacağı, denetimin verimliliğin arttırılacağı yeni bir dönem yaşanacağını söyledi.

KKTC e-devlet programı dijital imza lansmanı “kamuda dijital çağ başlıyor” sloganıyla yapıldı.

Başbakan Özgürgün, lansmanda yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapısal dönüşümüne önemli oranda katkı sağlayacak olan e-devlet programı ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Sayıştay Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan lansmana; Başbakan Hüseyin Özgürgün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, bazı bakanlar, milletvekilleri, TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, Türksat A.Ş. ile devlet ve hükümet yetkilileri katıldı.

Lansmanda, sırasıyla e-devlet Yönetim Kurulu Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ile Başbakan Hüseyin Özgürgün konuşma yaptı.

Konuşmalara ardından Başbakan Hüseyin Özgürgün, ilk elektronik imzayı atarak, bilişim suçlarını Meclis’e sevk etti.

AMCAOĞLU: “5 AYDA TAMAMLANDI”

Olgun Amcaoğlu da, yaklaşık 15 yıldan beridir devam eden e-devlet çalışmalarının özellikle hükümetimin göreve gelmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali işbirliği protokolü çerçevesinde büyük bir hız kazandığını söyledi.

Amcaoğlu, 5 ay gibi kısa bir sürede tüm hazırlıkların tamamlanarak, İSO-27001 belgesi alındığını, 15 Aralık 2016 itibarıyla Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nun da onayı ile ülkede teknolojik devrim niteliğinde olan KKTC’de e-imzanın hayata geçirildiğini anlattı.

E-imza ve e-kimlik bir başlangıç süreci olup diğer e-devlet süreçlerine lokomotif görevlerine önderlik edeceğine işaret eden Amcaoğlu, lokomotif görevini üstleneceği süreçte KKTC e-imza ve e-kimlik ile öncelikle yapılabilecekleri özetledi.

E-İMZA VE E-KİMLİK KONUSUNDA YAPILABİLECEKLER

Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Kağıtsız bir ortam içinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi geliştirilecek ve böylece kamuda dolaşan evraklar elektronik ortamda sağlanıp işlemlerin daha hızlı, kaliteli, güvenli, etkin, şeffaf ve kesintisiz yapılması sağlanacak.

Vatandaşlarımız çeşitli kurumlara dilekçelerini elektronik ortamda iletebilecek ve bürokratik işlemler hızlandırılacak.

E-sağlık projelerimiz tamamlandıktan sonra vatandaşımız e-kimliği aracılığıyla hastane randevu işlemlerini yapıp sonuçlarını elektronik ortamda takip edebilecek ve genel sağlık sistemi içinde e-doktor, e-reçete ve e-eczane sistemi ile genel sağlık ve ilaç kontrol sisteminden elektronik ortamda faydalanacak.

E-eğitim sistemi ile öğrenci velileri öğrencilerin derslerini, karnelerini ve diplomalarını elektronik ortamda takip edebilecek.

E-çalışma sistemi ile çalışma izni başvuruları e-sağlık ve e-muhaceret ile entegre çalışılarak elektronik ortamda sağlanacak.

E-sigorta ile vatandaş olan ve olmayan tüm çalışanların mevcut durumları ile sigorta ve sağlık sistemi denetlenecek.

E-vergi sistemi ile de tüm özel ve tüzel kişiler e-imzaları aracılığıyla vergi beyannamelerini elektronik ortamda sunup tüm işlemlerini yapabilecek ve vergi kontrolü sağlanacak. Bugün dağınık bir yapıda olan Kamu Bilgi Sistemleri 1,5 yılık bir süre zarfında bütçesi hazır olan ve projesi çok kısa bir sürede hazırlanarak inşa edilecek kamu ortak veri merkezi binası içinde konuşlandırılacak ve böylece ortak kaynak kullanımı sağlanacak.”

2017 yılı sonuna kadar düzenlenecek e-devlet ve Bilgi Toplumu Yasası çerçevesinde e-devlet işlevleri merkezi ve yüksek güvenlikli bir kurumdan idame ettirileceğini ifade eden Olgun Amcaoğlu, son olarak ülkenin bilgi toplumu olmasında ve bu yolda hızla ilerlemesi için çalışan herkese teşekkür etti.

ZEREY: “E-DEVLET İÇİN 19 PROJE”

TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey de, projenin hayırlı olmasını dileyerek, projeyle ilgili bazı rakamlar paylaştı.

E-devlet içinde planlanan 19 proje bulunduğunu, bunlardan 7 tanesinin devam ettiğini anlatan Zerey, proje için bin 350 tane ziyaret ve toplantı yapıldığını, bin 780 sayfa analiz yapıldığını aktardı.

Projenin bin 900 sayfa teknik şartnamesi bulunduğuna da dikkat çeken Zerey, elektronik imzanın da projenin en önemli adımı olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında yapılacak işler hakkında bilgi veren Zerey, projeyle kısa sürede KKTC’deki tüm nüfus verilerinin sayısallaştırılacağını söyledi.

Elektronik imzanın önemine işaret eden Zerey, sistemin hayata geçmesiyle, tüm bakanlıklar ve devletim tüm kurum, kuruluşlarının kağıt kullanımına son verileceğini, işlemlerin dijital ortamda daha hızlı gerçekleştirileceğini kaydetti.

Zerey, TC’de ne varsa, KKTC’de de olması için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

ÖZGÜRGÜN: “2017 HALKIN HİSSEDECEĞİ OLUMLU GELİŞMELERİN YILI OLACAK”

Başbakan Özgürgün, Ada’da ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanacak, elektronik kimlik kartı üzerine basılı e-imza ile e-devlet hizmetlerinin yeni bir boyut kazanacağına işaret ederek “Hükümet programında da belirttiğimiz üzere hayata geçirilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yapısal dönüşümüne önemli oranda katkı sağlayacak e-devlet programı ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Başbakan Özgürgün, temelleri Ulusal Birlik Partisi hükümetleri döneminde atılan ve bugün halkın hizmetine sunulan e-devlet projesinde özverili çalışmalarından dolayı Başbakanlık E-Devlet Yürütme Kurulu’na ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na teşekkür etti.

Hükümetin başta Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile e-devlet çalışmalarını daha da hızlandırma, kamuda verimliliği arttırma, ekonomik sektörlerin önünü açma, bölgede rekabet edebilir bir ülke yaratma, ülkenin bilgi toplumu olması için tüm paydaşları ile birlikte çalışma gayretlerini sürdüreceğini vurgulayan Başbakan Özgürgün, 2017 yılının özellikle dövizdeki hareketlenmenin yarattığı olumsuzluklara rağmen halkın yaşamında hissedeceği olumlu gelişmelerin yılı olacağını kaydetti.

Hükümet olarak, programlarında belirtilenleri hayata geçirme, hizmet hükümeti olduklarını gösterme kararlılığında olduklarını vurgulayan Başbakan Hüseyin Özgürgün, vatandaşları, yeni elektronik kimliklerini almaya ve gerek görmeleri halinde e-imzalarını da almaya davet etti.

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın Fotoğraf: Erol Uysal | TAK