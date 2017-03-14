Kamu’da çalışma saatleri Meclis’ten onay aldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Esas Yasanın 105’inci maddesinde yapılan değişiklikle kamuda çalışma saatleri yaz ve kış mesaisi olarak düzenlenebilecek.

Buna göre; kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresi, Cumartesi ve Pazar günü tatil olmak kaydıyla yaz mesaisinde 35, kış mesaisinde ise 40 saat oldu.

Yaz mesaisi çalışma saatleri Mayıs ayının ikinci Pazartesi günü; kış mesaisi çalışma saatleri Eylül ayının üçüncü Pazartesi günü başlayacak.

Çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme saatleri ise Personel Dairesi’nin önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayımlanmanarak yürürlüğe girecek.