Kalp krizinden şüpheleniliyor

Mutluyaka-Tuzla yolunda dün öğle saatlerinde, kaza yapmış bir arabanın 300 metre uzağında bir erkek cesedi bulundu. Polis cesedin Mutluyakalı 66 yaşındaki Kamuran Arsan olduğunu tespit etti

Duygu ALAN

Mutluyakalı 66 yaşındaki Kamuran Arsan, Mutluyaka-Tuzla yolunda dün öğle saatlerinde aracıyla seyahat ederken aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktı, 300 metre kadar aracı ile tarlada ilerledikten sonra bir taş bende vurarak durdu.

Araç kayaya çarptıktan sonra kapıyı açarak dışarı çıkan Arsan, bir adım attıktan sonra olduğu yere yığıldı. Arsan’ı hareketsiz halde olay yerinde bulan vatandaşlar, “112 Acil Servis”i ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kurtarılamadı

Vatandaşların ihbarını değerlendiren “112 Acil Servis” ekipleri olay yerine ulaştığında Ersan’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

112 Acil Servis ekipleri Ersan’ı hayata döndürmek için müdahalede bulundu ancak, Kamuran Arsan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek

Polis, Kamuran Arsan’ın kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulduğunu belirtirken, Arsan’ın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.