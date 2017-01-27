Bu kadroya final yakışır

Eurocup’ta hedefi final olan Yakın Doğu Üniversitesi dün akşam Alman rakibi önünde zorlanmadan kazandı ve adını Son 8’e yazdırdı.

Soğuk havaya rağmen Caferağa Spor Salonu’na gelen taraftarlar Yakın Doğu’nun çeyrek finale yürüyüşünü izledi.

Sahaya çıkan tüm oyunculardan sayı bulan Yakın Doğu’da, antrenör Zafer Kalaycıoğlu hafta sonu oynayacakları Hatay maçını düşünerek oyuncularını fazla sıkmadı.

Bu takım Eurocup’ın üzerinde bir ekip ancak bu turdan sonra kupada işler zorlaşacak.

Son 16 turundan sonra Eurocup’a, Euroleague’den gelecek ekiplerle zorlu bir mücadele yaşanacak.

Takımı tek tek analiz etmek istemem ama McBride’ın yükselecek formu takım için de artı bir kazanç olacak.

Vandersloot, Carson, Eldebrink, Bahar, Olcay, Gizem ve Robinson üzerlerine düşüni rahatlıkla yaptılar. Holingsworth ise Hatay ligdeki maçı düşünülerek fazla oynatılmadı.

Karşılaşma sonrası Zafer Kalaycıoğlu son 8 turunda kim çıkarsa çıksın farketmez dedi.

Bence de fark etmez. Yakın Doğu’nun asıl mücadelesi çeyrek finalde başlayacak. Bu yol zorlu ama Nisan’da oynanacak finaller için değer.

Bu yolda Yakın Doğu’ya başarılar dilerken hedefe beraber yürümek ise benim adıma ayrı bir güzellik.

Yürü be YDÜ şampiyonluk için sonuna kadar sizinle beraberiz.