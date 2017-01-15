Kadro farkı

Bir önceki akşam oynanan tarihi Koop – LAÜ maçının etkilileri ile gittiğimiz YDÜ – Girne maçında yüksek beklemek hayalci olurdu ve oldu da. Yakın Doğu tecrübeli isimleri ile kardeşini rahat yendi.

Yakın Doğu Üniversitesi kadrosuna bakarsak Kambala, Mandic, Halil, İhsan, Kemal, Derek Williams, Arda, Vedat, Sercem ve Fehmi gibi ismleri hangi takıma koyarsanız koyun o takım güçlendir. Ahmet Gürel Alp’in elinde KKTC standartlarının üstünde bir ekip var. Oyunda olan da, kenarda oturp sonradan oyuna giren de hem savunma hem de hücumda bir şeyler yapınca rakip de fazla dayanamıyor.

Yakın Doğu’da dün akşam “kardeş” takım ama aralarındaki rekabeti bilenler için hırslı çıkacağı belli idi.Bordo mavililerde Kambala, “Kambala” gibi oynasa ligin tozunu atar ama % 50lik performansla maçın adamı olabiliyor. Mandic bu takımın içerdeki organizatörü. Derk Williams kaş göz arasında çift hanelere ulaşıp işi sağlama alırken, Halil, Kemal ve İhsan’lı kadro hem savunma açısından önemli işler yapıyor hem de hücumda kendilerine verilen görevi eksiksiz yaparak Yakın Doğu’yu taşıyorlar. Zaten kenardan gelen Arda, Vedat, Sercem ve Fehmi de katkı sağlayınca yenilmesi zor bir ekip ortaya çıkıyor. Ahmet hoca takımla fazla oynamayınca işler iyi gidiyor ama oyuncuların dakikalarını düşürünce işler biraz karışıyor ama yine de tecrübeli isimler devreye girip işi bitiryor.

Girne Üniversitesi’nde Arkan Arşehit çok şeyler yapmak istiyor ama kadro derinliği buna izin vermez. Yerli isimler kaç maçtır dağları taşları dövüp duruyorlar. Diyar, Burak, Hamit, Ahmet Dağer ve Mert’in sayı atması gerekiyorlar ki takımları maça ortak olabilsin. Sadece Tom Bush, Peter ve dün akşam ortada pek olmayan Crockett’le bu iş olmaz. Arkan Arşehit bu işi çözmesi lazım ama bana göre kendine bir de yardımcı alması şart. Bir tarafta 4 isim antrenöre yardım ederken, bu tarafta Arkan tek başına. Bu olmaz. Yardımcı da şart, başka şeyler de. Girne takviye yapmalı ama piyasadaki duruma göre alınabilecek tek isim GAÜ’lü Berk. Bunun için çok ama çok savaş vermesi lazım. Arkan hoca’nın yerlilerini toparlaması ve oyuna daha çok sokması gerek yoksa işi zor.