Kadri hoca ve öğrenciler alkışı hak ediyor

Bir tarafta mütevazi bir bütçe ile oynayan Mapfree diğer tarafta da ciddi bir bütçe ile lige giren ama şu ana kadar ne yaptığı belli olmayan Koopspor.

Mapfree, Kercem – Sercem ikilisini kaybetti ama onlar kadar bu lige yakışan Erdal ve Mustafa’yı alarak takım katkısını artırdı. Kadri Alagöz oyunculuğundaki hırsını takıma veriyor ve bu yılın en büyük sürprizine doğru giderse kimse şaşırmasın.Angelo Warner, Champaigne’in yanına Erdal gibi genç yıldızı katkıp, Mustafa gibi savunmada iki kişilik oynayan bir adamla yola devam ediyor. Mapfree dün akşam Basketboldaki tüm doğruları yaptı. Savunmaysa savunma, hücumsa hücum. Savunmada Champaigne, Mustafa, Hakan, Hasan, Angelo ve Erdal mükemmel işler yaptılar. Hücumda da doğru adama sayı attırdılar. Erdal ara transferin en verimli ismi olacağını bir kerz daha gösterdi. 23 yaşında ama 30’luk gibi oynuyor. Yıllarca hem Koop hem de YDÜ’de sorunlar yaşadı ve en doğru takıma geldi. Mustafa da kendini oynatmayanlara dün gece bir ders verdi. O da iki kişilik oynadı. Angelo ve Champaigne’de süper oynayınca ve kenarda da bu işleri doğru yaptıran adam Kadi Alagöz olunca zafer de kendiliğinden geldi. Bu takım ciddi şekilde zirveye göz kırpıyor. Bu arada Sanlı başkan ile Ali Şan ve Ömer Şan kardeşler de takımın gizli yıldızları. Başarı da kaçınılmaz oluyor.

Ve gelelim Koopspor’a. Ne yazalım 15 yabancı getirip de lider olabilecek bir isim bulunmayışını mı ?. Sahada gezinen bir sürü oyuncuyu mu ?. Yoksa yılların tec rübesi Tayfun dışında maçı kazanmak isteyen isim olmayışını. Koop’un işi çok ama çok zor. Bu arada hayatımda Suudi Arabistan’da Basketbol oynandığını duymuş değilken oradan adam getirip transferin son günü sözleşme imzalatmak da en büyük hata. Koop’da işler tersine gidiyor. Para dersen para var, ciddi bir kurumda olan her şey var ama dün akşam dibe vuran takımda ne kazanma ne de sahada kazanmaya çıkan isim vardı. Bu Koop toparlanmazsa play-off’u görse bile dördüncü sırada girerse kimse şaşırmasın.

Basketbol MHK’ya yine yazacağım. Hakemler, Güvenlik” gelmeden maça çıkmazlar tamam. Ama bu işi ya dıoğru yapacaksınız ya da… Ne Nusret Sırdar ne de Salih Işık dün akşam tarafları birbirine sokabilirlerdi ama yapamadılar. Dikat etmeleri şart. Lig uzun bir maraton ve böyle yönetmekle lig bitmez.