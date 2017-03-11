Kadırgalı, Erkan Çelik’ten Boşanıyor

Erkan Çelik’le ilişkisini noktaladığı yönünde çıkan haberleri doğrulayan Seda Sayan, “Maalesef ilişkimizi tüketme noktasına geldik. Bundan sonra dostluğumuz bakidir” dedi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 6 yıldır birlikte olduğu Erkan Çelik’le ilişkisini noktaladığı yönündeki haberleri, basın merkezlerine gönderdiği yazılı açıklamayla doğruladı. Sayan, yoğun iş hayatı ve geçen zamanın ilişkiyi tükettiğini, bu nedenle ayrılık kararı aldıklarını belirtti.

İşte Seda Sayan tarafından yapılan açıklama;

Söz yazarı Erkan Çelik ile sevgi, saygı ve sadakat çerçevesinde devam eden beraberliğimizde aşkı, dostluğu ve iş arkadaşlığını hepinizin gözleri önünde yaşadık. Hayatın yüklerini beraber omuzlayıp büyük emeklerle var ettiğimiz bu ilişkide, gerek yoğun iş hayatlarımızın gerekse 6 yıllık beraberliğin getirmiş olduğu yorgunlukla maalesef ilişkimizi tüketme noktasına geldik.

“DOSTLUĞUMUZ BAKİDİR”

Bu sebeple ayrılığın bizler açısından yapılacak en doğru tercih olduğuna karar verdik. Bu ayrılık elbette ki sadece aramızdaki aşk ilişkisi ile sınırlı kalacaktır. İş arkadaşlığımız ve dostluğumuz bakidir.

“MUTLULUKTAN BAŞKA TEMENNİMİZ OLAMAZ”

Öyle ki Erkan Bey ile yapımcılarımızı değiştirme gereği bile hissetmedik. Tüm bu süreçte birbirimize verdiğimiz kıymet hiç eksilmemiş hatta artmıştır. Bundan sonrası için birbirimizin mutluluğundan başka bir temennimiz olamaz.